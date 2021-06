Univision y Telemundo están de luto: Colegas reaccionan a la muerte de la presentadora Edna Schmidt

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Edna Schmidt perdió la vida con 51 años de edad. De momento se desconocen las razones de su muerte, pero muchos de sus antiguos compañeros lamentan su partida. Carolina Sandoval, María Elena Salinas, María Celeste Arrarás, Satcha Pretto, Astrid Rivera, Ana María Canseco, Giselle Blondet, Natalia Cruz, Javier Romero y Neida Sandoval, entre muchos más.

Aquí los mensajes que estas celebridades compartieron a través de la publicación de Despierta América:

Satcha Pretto: Qué triste😢

Astrid Rivera: Esto me ha puesto triste. 😢

Ana María Canseco: No lo puedo creer 😢

Lourdes Stephen: Que triste noticia ! Dios la tenga en su Gloria

Giselle Blondet: Que tristeza ! Mi queridísima Edna descansa en paz. Me quedo con demasiados recuerdos de amistad. ❤️🙌

María Elena Salinas: 🙏🏼❤️😔

Carolina Sandoval: 🙏🏻

Javier Romero: Que pena…buena compañera…cuanto lo siento! QEPD

Natalia Cruz: No puedo creerlo!!!😰😰lo lamento muchísimo 🙏Dios la tenga en su Gloria

Claudia Molina: No puede ser, Dios la tenga en su Santa Gloria. Una gran periodista y una gran persona: seria, profesional, amable, etc. Que día tan triste, lo del edificio de Surfside y ahora esto, no puede ser😭😭😭😭

Como periodista se destacó en la televisión hispana a través de las pantallas de Univision y Telemundo. En el primero trabajó en Despierta América, programa en el que Edna se destacó como presentadora. Fue, también, “anchor” para el Noticiero Univision en su Edición Nocturna. En la segunda cadena televisiva mencionada trabajó para Telemundo Chicago, en donde duró alrededor de dos años. A su salida acusó a la cadena de discriminación.

En conversación con El Diario de Nueva York, María Celeste habló sobre su primer encuentro con Edna, cómo desde el principio se cayeron bien, destacando que ésta siempre le pareció una buena persona: “Es una gran tragedia, que alguien tan joven y con tanto talento haya tenido un final tan triste. Recuerdo claramente sus comienzos y cómo me encantaba su dedicación y su voz. Era muy segura de sí misma y sobre todo buena gente”. También agregó: “Nos caímos bien desde el primer día”.

La antigua conductora de Al Rojo Vivo y Primer Impacto concluye: “Espero que por fin haya encontrado la paz que la evadió en sus últimos tiempos”.

