Video: Hombre dispara a agente en la cabeza, Policía de Florida ofrece $100,000 dólares de recompensa por el agresor

La policía de Daytona Beach, en Florida, ofrece una recompensa de $100,000 dólares para dar con el sujeto que disparó en la cabeza a un agente durante un operativo, donde hombre opuso resistencia.

De acuerdo a la información oficial, los hechos se registraron la noche del miércoles, a las 8:52 horas (tiempo local), en 33 Kingston Avenue, cuando el policía y su colega realizaban un recorrido habitual, cuando le pidieron al conductor de un auto Honda HRV gris de 2016, que saliera de la unidad.

Los hechos fueron grabados por la cámara corporal del policía que resultó herido con un disparo en la cabeza, y de acuerdo a los últimos reportes de las autoridades, el agente se encuentra en estado grave.

Y es que al momento de la detención, el sospechoso opuso resistencia y comenzó a forcejear con el oficial, y al sentirse en peligro le soltó un disparo en la cabeza.

“Cuando lo estaba escoltando fuera del carro, en un momento el sospechoso se dio la vuelta y le disparó a mi oficial una vez en la cabeza”, precisó Jakari Young, jefe de la policía de Daytona Beach.

La Policía de Daytona Beach compartió el video de la agresión en su cuenta oficial de Twitter.

En las imágenes se ve que los oficiales se acercan al auto del sospechoso que se encontraba en un estacionamiento, y le dan instrucciones para salir, y a pesar de que el sujeto desciende del automóvil, comienza a ponerse agresivo con uno de los policías.

Comenzó a forcejear, como puede verse en la grabación del policía, después, el sujeto le dispara en la cabeza.

THREAD (1 OF 2): A $100,000 reward is now available for anyone who can help authorities locate the man who shot one of our officers in the head earlier this evening.

The man we're looking for is located in the video below. His name is Othal Wallace. He's 29 years old. pic.twitter.com/hYHNqVLg8C

— Daytona Beach Police (@DaytonaBchPD) June 24, 2021