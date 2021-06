Subway asegura que su sándwich de atún es 100% natural

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En la polémica de que si el sándwich de atún contiene el nutritivo pez o no, ahora tocó el turno a Subway de defender su producto luego de una serie de acusaciones acerca de que es falso.

La empresa de sándwiches dijo que en un informe reciente publicado por The New York Times se afirmó que en pruebas de laboratorio no encontraron ADN de atún en sus sándwiches, mismas que calificó de afirmaciones “infundadas” y “amenazantes” para sus franquiciados y propietarios de pequeñas empresas.

“Un informe reciente del New York Times indica que las pruebas de ADN son una metodología poco confiable para identificar el atún procesado”, comentó un portavoz de Subway a Fox Business.

En el informe expertos dijeron al Times que cuando se cocina el atún, su proteína se descompone, lo que dificulta su identificación, por lo que los resultados de laboratorio pueden no ser precisos.

“Este informe respalda y refleja la posición que ha adoptado Subway en relación con una demanda sin fundamento presentada en California y con respecto a las pruebas de ADN como un medio para identificar proteínas cocidas. Las pruebas de ADN simplemente no son una forma confiable de identificar proteínas desnaturalizadas, como las de Subway atún, que se cocinó antes de probarlo”, dijo la empresa en un comunicado.

La información acusatoria señala que el diario hizo pruebas con 60 pulgadas de sándwiches de atún Subway de tres restaurantes diferentes en Los Ángeles, mismos que fueron congelados y enviados a un laboratorio en California que determinó que “no había ADN de atún amplificable en la muestra, por lo que no obtuvimos productos de amplificación del ADN. Por lo tanto, no puede identificar la especie”, dijo el Times.

Personal del laboratorio le dijo al Times dos posibles razones por las que no se detectó atún en la muestra: “Una, está tan procesada que, independientemente de lo que pudiéramos sacar, no pudimos identificarlo … O obtuvimos algo y simplemente no hay nada allí que sea atún”.

Por su parte Subway asegura que las pruebas a las que hace referencia el informe de The New York Times “no muestran que no haya atún en el atún de Subway. Todo lo que dice es que las pruebas no pudieron confirmar el atún, que es lo que uno esperaría de una prueba de ADN de proteínas desnaturalizadas”.

Subway sostiene que sus restaurantes “sirven atún cocido 100% silvestre, que se mezcla con mayonesa y se usa en sándwiches recién hechos, envolturas y ensaladas”.

También te puede interesar: