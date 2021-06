Laboratorio analizó sándwich de atún de Subway y no encontró ningún rastro de este pescado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si crees que los sándwiches de Subway son los más naturales, quizá esto no sea del todo cierto. Y es que según una investigación del New York Times, no se encontraron rastros de ADN de atún en ninguno de los sándwiches en los que se realizaron pruebas.

El diario recogió muestras de atún de los sándwiches de 3 ubicaciones diferentes de Subway en Los Ángeles y las mandó a analizar en un laboratorio.

Las pruebas revelaron que no había ADN de atún en las muestras. Según el laboratorio, esto quiere decir que el atún fue tan procesado que el ADN del pescado no fue identificable o que definitivamente no se usó atún en los productos.

Por su parte, Subway dijo que usa atún barrilete y rabil y lanzó un comunicado en donde dice que simplemente las acusaciones no son ciertas.

Cabe señalar que, en enero de este año, dos mujeres de California entablaron una demanda contra Subway, acusando a la empresa de usar atún falso en sus productos.

De igual forma que en la prueba del New York Times, las que hicieron las mujeres no pudieron encontrar ningún rastro de atún real en las muestras. El abogado de las demandantes llegó al grado de afirmar que los ingredientes no solo no era atún, sino que ni siquiera era pescado.

Las pruebas que mandaron hacer las demandantes encontraron que el supuesto atún en realidad eran una mezcla de varios productos que se habían mezclado para imitar la apariencia del atún.

Las mujeres dijeron que Subway no usa atún real para ahorrar dinero porque el ingrediente fabricado que usan en lugar del pescado cuesta menos.

En esa ocasión, un representante de Subway dijo que la demanda no tenía fundamentos, y agregó que el atún de Subway no solo es real, sino que es capturado directamente del mar.

