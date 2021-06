Joven fue baleado en la cara en su auto y corrió para llegar a hospital en zona “tranquila” de Nueva York

Un joven que sangraba por la cara corrió dramáticamente hacia un hospital después de recibir un disparo en la boca mientras estaba sentado en su vehículo en FDR Drive, en una zona supuestamente tranquila de de Manhattan (NYC), informó NYPD.

La policía reportó que alrededor de las 11 p.m. del miércoles, por una razón no especificada el conductor de 25 años detuvo su Audi en el lado norte del FDR, cerca de East 25th Street en Kips Bay, cuando de repente escuchó disparos y luego sintió dolor. Entonces notó que había sido alcanzado en la boca por una bala, dijeron las autoridades.

El herido saltó de su vehículo y en vano trató de detener a otros automovilistas para que lo ayudaran. Según la policía, hubo llamadas al 911 de otros conductores alrededor de las 11:15 p.m. reportando al hombre corriendo frenéticamente en la carretera.

Un buen samaritano en un auto Ford Explorer finalmente se detuvo y dejó que el hombre herido entrara en su automóvil, dejándolo luego en el Hospital Bellevue cercano, donde la víctima permanecía recluida ayer, según Pix11.

La policía dijo que las circunstancias que llevaron al tiroteo no estaban claras, en medio del auge de violencia que vive la ciudad. Al mismo tiempo, han bajado los arrestos. Según expertos, ello hace temer un verano más dramático en NYC este 2021, al ser tradicionalmente la época de más violencia en la ciudad.

No se han realizado arrestos sobre este caso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

