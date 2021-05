¿Turistas de vuelta? 86% más violencia armada en Nueva York; piden a Biden intervenir antes de subida típica del verano

Mientras NYC necesita renacer el turismo para recuperar la economía post pandemia, la violencia con armas de fuego aumentó a más del doble la semana pasada, coronada por un tiroteo salvaje en Times Square que dejó a una niña de 4 años entre tres personas heridas el sábado.

El auge en el crimen llevó a dos novatos Representantes Republicanos de Nueva York -Nicole Malliotakis y Andrew Garbarino- a solicitar la intervención del gobierno de Joe Biden, algo que su predecesor, Donald Trump, anunció varias veces con hacer el año pasado, pero no lo materializó.

Desde entonces la situación ha empeorado: la policía de Nueva York registró 36 incidentes de disparos con 43 víctimas durante el período de siete días que finalizó el domingo, frente a 15 casos y 16 afectados durante las mismas fechas el año pasado, según las estadísticas oficiales publicadas ayer

El recuento semanal continuó la tendencia de más de un año de aumento de la violencia armada en la ciudad, que comenzó durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. En abril pasado, hubo casi tres veces más tiroteos en comparación con el mismo mes en 2020.

En lo que va del año ya se han reportado 451 tiroteos con 505 víctimas, lo que representa 86.6% más que en 2020 y el doble de las cifras registradas en 2019, según las estadísticas de NYPD. Los homicidios también aumentaron 27% con respecto al año pasado, con 146 casos en 2021 frente a 115 hasta este período en 2020.

Malliotakis, congresista desde enero y ex candidata a la alcaldía de NYC en 2017, pidió al presidente Biden y al fiscal general Merrick Garland enviar a los federales a la ciudad, para ayudar en la aparente batalla perdida contra el aumento del crimen, en medio de peleas y acusaciones entre el gobernador Andrew Cuomo, el alcalde Bill de Blasio y los sindicatos y líderes policiales.

“Le instamos a que envíe más agentes de la ley a Nueva York para ayudar a nuestra fuerza policial hasta que nuestras comunidades ya no enfrenten esta amenaza diaria y creciente de violencia armada“, escribió Malliotakis en una carta del 7 de mayo a Biden y Garland que compartió con New York Post. “Si bien este aumento de la delincuencia debe manejarse a nivel local, la ideología partidista ha empañado el juicio de demasiados en nuestra ciudad y el liderazgo estatal”.

Malliotakis hizo circular la carta a sus colegas Representantes de NYC y Long Island, pero sólo Garbarino se unió a su llamado. El texto advierte además que en los próximos meses la situación podría empeorar, basado en las tendencias históricas. “Los veranos de la ciudad de Nueva York han sido históricamente violentos”, advirtió la misiva.

“Sé que Nicole (Malliotakis) es nueva (en el Congreso), pero debería saber que la ciudad de Nueva York ya tiene asociaciones federales para hacer cumplir la ley”, dijo el portavoz de la alcaldía, Bill Neidhardt. Y desde la Casa Blanca ni la Fiscalía Nacional hubo pronunciamentos de inmediato.

"The NYPD recorded 36 shooting incidents w/ 43 victims during the 7-day period ending Sunday — up from 15 incidents and 16 victims during the same dates last year."

"So far this year, 451 shootings have been reported w/ 505 victims, up 86.6% from 2020."https://t.co/URlODvRjSe

— NYC PBA (@NYCPBA) May 10, 2021