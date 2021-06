Trágica noticia: Abdalelah Haroun, medallista mundial, falleció en un accidente de tránsito a sus 24 años de edad

El mundo del deporte recibió la terrible noticia de la muerte de Abdalelah Haroun, un joven atleta de 24 años de edad, en un accidente de tránsito. El Comité Olímpico de Catar confirmó el trágico desenlace del suceso. Haroun era un deportista con gran proyección en su país. El esprínter había ganado la medalla de bronce en la prueba de 400 metros del Mundial de Atletismo.

“El esprínter del equipo de Catar y medallista de bronce mundial en 400 metros Abdalelah Haroun, murió hoy“, expresó el Comité Olímpico de Catar, a través de sus redes sociales. La máxima entidad deportiva fue la primera en anunciar el suceso.

Posteriormente, se generó la confirmación final de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). La noticia motivó a que múltiples organizaciones e instituciones comenzaran a expresar sus condolencias hacia los familiares del atleta y a difundir imágenes alusivas a la joven promesa del deporte catarí.

World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24.

El joven esprínter había obtenido grandes resultados a su corta edad. En el Mundial de Atletismo de Londres 2017, Haroun se convirtió en el primer asiático que consigue ganar una medalla en la categoría. Abdalelah logró establecer la mejor marca de Catar, en los 400 metros, registro que le permitió obtener su medalla de bronce con tan solo 20 años de edad.

Gone too soon 💔

The Olympic Council of Asia is shocked to hear the news of the double Asian Games gold medalist, Late Abdalelah Haroun's sudden death.

May his soul rest in peace. More strength to his family and loved ones🙏🏼 pic.twitter.com/NsYwO4SB7B

