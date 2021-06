MLB bajó al primero: boricua Héctor Santiago fue expulsado en pleno partido por uso de sustancias pegajosas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Menos de una semana después del inicio de la aplicación de la nueva regla de revisión a los lanzadores, MLB encontró al primer infractor. El boricua Héctor Santiago, lanzador de Seattle Mariners, fue epxulsado por los oficiales este domingo, tras ser inspeccionado luego de terminar un inning.

Los umpires se reunieron para revisar minuciosamente su guante, el cual confiscaron. Luego de deliberar, e intercambiar palabras con el manager Scott Servais, tomaron la decisión: expulsión.

Hector Santiago is the first pitcher to be ejected for sticky stuff pic.twitter.com/7WkfOdimWU — Barstool Sports (@barstoolsports) June 27, 2021

Santiago fue revisado tras culminar el quinto inning. Lanzó 2.1 entradas, permitiendo tres hits y una carrera. Ponchó a cuatro bateadores durante su actuación.

No se tomó la expulsión de mala manera, al menos no externamente. Pero sí lucía sorprendido e incrédulo por lo que estaba pasando.

Mariners pitcher Hector Santiago is the first player to get ejected for a foreign-substance violation since MLB's crackdown. (via @NBCSWhiteSox)pic.twitter.com/E6E3eXzBZ5 — SportsCenter (@SportsCenter) June 27, 2021

A partir del 21 de junio, MLB empezó a revisar a los lanzadores entre 8 y 10 veces por partido, con la finalidad de verificar si usan o no “sustancias extrañas”, en referencia a sustancias pegajosas que permitan mejorar el agarre y la rotación de la pelota al ser lanzada.

MLB advirtió que aquel lanzador que sea descubierto sería expulsado en pleno partido. Además, podría afrontar una suspensión de hasta 10 partidos.

Por ello, Santiago fue expulsado tan pronto como los oficiales detectaron que su guante estaba pegajoso. El mismo fue retenido y será analizado con la finalidad de determinar la sustancia que tiene. Dependiendo de ello, MLB puede proceder con la sanción en caso de que se confirme el uso de una sustancia ilícita.

En la conferencia de prensa post-partido, Héctor Santiago aseguró que no usó ninguna sustancia ilegal, y que su guante se volvió pegajoso a raíz de la mezcla del sudor y la resina, prodcuto que sí admitió utilizar, pero que no es ilegal para MLB.

Solo resta esperar por las determinaciones de la investigación. El abridor boricua tiene derecho a apelar la decisión que se tome si así lo desea.