MLB no perdona: boricua Héctor Santiago fue suspendido por 10 juegos tras usar sustancia ilegal en el guante

MLB no perdonó a Héctor Santiago. El boricua, quien fue expulsado por los oficiales este domingo al ser detectada una sustancia pegajosa e ilícita en su guante, recibió la suspensión que las Grandes Ligas había advertido al momento de cambiar el reglamento: 10 partidos sin poder jugar.

Además de los partidos de sanción, también recibió una multa cuyo monto no fue revelado. El boricua decidió apelar la decisión, por lo que el castigo no comenzará hasta que MLB vuelva a dictar su veredicto.

Héctor Santiago ha sido utilizado como relevista, aún cuando la mayor parte de su carrera se ha desempeñado como abridor. En 9 partidos esta temporada, “Santi” tiene récord de 1-1, con 2.65 de efectividad.

Suspension handed down to Héctor Santiago after he was ejected a Sunday. Santiago is appealing.

Recordemos que Héctor Santiago se convirtió en el primer expulsado a raíz del cambio de reglamento en esta temporada. Los umpires no dudaron en tomar la decisión y marcar un precedente para el resto de la liga. Si te descubren, no serás pasado por alto.

Mariners pitcher Hector Santiago is the first player to get ejected for a foreign-substance violation since MLB's crackdown.

(via @NBCSWhiteSox)

