NYC sigue evolución de variante ‘Delta’ pero descarta por ahora hacer cambios relacionados al COVID-19

La rápida propagación de la variante ‘Delta’ del coronavirus se está convirtiendo cada vez más en una amenaza creciente contra los logros que se han alcanzado para mantener bajo control a la pandemia. Y el aumento de los contagios de esta cepa está provocando que en muchas partes del mundo se estén volviendo a anunciar restricciones y medidas de cierre como en Los Ángeles, el condado más poblado del país, donde este martes se le pido a los ciudadanos volver a usar máscaras en el interior de lugares públicos aunque ya se esté vacunados.

Y las autoridades de la Ciudad de Nueva York están muy claras de que la Gran Manzana no escapa a esa amenaza, a pesar de los números positivos del COVID-19 que han permitido autorizar la reapertura total, y por ello este martes aseguraron que están siguiendo muy de cerca la evolución de esa variante. Y aunque confirmaron que la situación actual es buena aquí, no perdieron la oportunidad de volver hacer un llamado a los neoyorquinos a no bajar la guardia y alerta a los que no se han vacunado a que no pueden perder tiempo y lo hagan lo más pronto posible.

“Si ha estado esperando para vacunarse, ésta es una razón más por la que debe correr, no caminar, para hacerlo. Y sabemos que cada dosis de las vacunas es otro ladrillo en la pared no solo contra la variante Delta, sino contra todas las variantes del virus”, enfatizó el comisionado de Salud, el Dr. Dave Chokshi.

El máximo jefe del Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH), detalló algunos de los descubrimientos sobre esa variante: “Sabemos que es más transmisible. Eso significa que se propaga más fácilmente. Puede causar una enfermedad más grave, aunque todavía no tenemos pruebas sólidas al respecto. Pero lo más importante es que sabemos que las vacunas otorgan una fuerte protección, particularmente contra enfermedades graves, contra la variante Delta y todas las demás variantes que circulan actualmente en la ciudad de Nueva York”.

Van por lo menos 172 en Nueva York

Las autoridades de Salud indicaron que hasta ahora se han reportado al menos 172 casos en Nueva York, y cerca de una cuarta parte de todos esos contagios nuevos de COVID-19 en la Gran Manzana están relacionados con la variante.

Si bien el número total de casos de coronavirus en la ciudad sigue siendo bajo, con 185 nuevos contagios reportados este martes, aproximadamente el 23% de esos casos son de esa variante del coronavirus, según datos del DOHMH dados a conocer el lunes.

Entre tanto, el Departamento de Salud del Estado indicó que “como es la tendencia a nivel nacional, el Delta parece estar aumentando en el porcentaje de cepas identificadas en Nueva York, pero aún está muy por detrás de otras variantes”.

El arma contra la ‘Delta’: vacunación

“La noticia más alentadora es que las vacunas funciona bien contra la variante Delta, por lo que el hecho de que las personas estén vacunadas es la mejor manera para que todos estemos protegidos”, dijo el Dr. Mitchell Katz, presidente del Health + Hospitals, agregando que “apreciamos que los medios de comunicación le digan a la gente sobre la variante porque es otra razón por la que si las personas han retrasado la vacunación, este es el momento de hacerlo. No solo los protegería contra el Delta y sino todas las demás variantes”.

Y al insistir que inyectarse es sin duda la mejor arma contra esa variante, el alcalde Bill de Blasio aseguró que la Ciudad está observando la Delta con mucha atención. “Tenemos mucha información. Obviamente la estamos viendo en todo el mundo, pero la diferencia aquí es que tenemos un nivel muy alto de vacunación”.

Y sobre la inmunización dijo: “La información más reciente es que tenemos 4.2 millones de neoyorquinos que están completamente vacunados y tenemos 4.6 millones que han recibido al menos una dosis, y la abrumadora mayoría de esas personas terminarán y recibirán la segunda dosis”.

El mandatario municipal aclaró que a pesar de esos números de vacunación, su Administración está lista para actuar si ven que la situación empieza a cambiar para mal. “Pero creo que es muy importante recordar que las cosas no cambia tan rápido como el voltear un centavo. Eso toma semanas y semanas, y por lo general se ve mucha evidencia antes de que las cosas se estén poniendo difíciles y tengamos que hacer algunos ajustes, pero no vemos esa probabilidad en este momento”.

¿Pasará en NYC lo de Los Ángeles?

Al ser cuestionado en su rueda de prensa diaria si la Gran Manzana podría enfrentar una situación similar a la anunciada este martes en Los Ángeles, De Blasio respondió: “Los indicadores del COVID-19 aquí continúan moviéndose en la dirección correcta. Creo que la intensidad del esfuerzo de vacunación es la razón subyacente. La conclusión es que haremos ajustes cuando veamos evidencia real y consistente, pero hasta ahora, los datos nos dicen que, de hecho, las cosas siguen avanzando en la dirección correcta”.

El Dr. Choskshi también se refirió a la situación en Los Ángeles y la comparación con Nueva York, indicando que debía asegurarse de decir “que la variante Delta presenta un riesgo particular para las personas que no están vacunadas. Entonces, de alguna manera es aún más importante de lo que ha sido si no está vacunado usar una máscara, continuar con el distanciamiento físico, hacerse la prueba de forma rutinaria, etcétera. Con respecto a las personas vacunadas, aunque ya tiene una fuerte protección, hay algunos entornos, particularmente escuelas, entornos de congregación, entornos de atención médica, donde recomendamos que todos sigan usando tapabocas, independientemente de su estado de vacunación”.

Cifras del COVID-19:

EN NYC

185 nuevos casos reportados ayer.

0.57% tasas de positividad de 7 días consecutivos.

76 hospitalizaciones.

EN EL ESTADO: