La pelea Pacquiao vs. Spence Jr. corre peligro tras una demanda sobre el filipino

Tras el anuncio oficial de la pelea entre Manny Pacquiao frente a Errol Spence Jr. la empresa Paradigm Sports Management, que representa a Conor McGregor, introdujo una demanda multimillonaria sobre el boxeador filipino por incumplimiento de contrato.

Dicha empresa alegó en su demanda que ‘Pacman’ negoció el pleito con Spence Jr. sin el consentimiento de ellos, quienes tienen derechos exclusivos para las próximas dos peleas que organizara. Es por eso que Paradigm introdujo su demanda civil en el condado de Orange.

“Pacquiao sabía muy bien que Paradigm tenía los derechos exclusivos para programar sus próximas dos peleas inmediatas… Sin embargo, de mala fe y de incumplimiento material de los contratos de las partes, Pacquiao, a partir de la información y la creencia, había celebrado subrepticiamente un contrato para luchar contra Spence”, informó Judd Burnstein, abogado de la empresa.

We’re very excited to announce that Manny Pacquiao has signed with PSM for full service representation! Manny is one of the greatest boxers of all time & we look forward to working with Arnold, Ping and the rest of the team back in Manila to maximize his historic career. 🇵🇭 #GP pic.twitter.com/lrdDCNcGrf

— Paradigm Sports (@ParadigmSports) February 11, 2020