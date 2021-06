Neida Sandoval eliminó el post en el que pide disculpas por quitar la última entrevista de Edna Schmidt 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Neida Sandoval es la periodista con la que Edna Schmidt conversó por última vez. Dicha entrevista fue removida de YouTube porque la fallecida le pidió a Sandoval que la quitara, ya que tenía la intención de retomar su carrera en la televisión. Quería volver a las noticias. Edna Schmidt sentía que la forma en la que se dejó ver en esta plática con su colega no la favorecía y por eso extendió su voluntad hacía Neida.

Ante la muerte de la puertorriqueña el público mostró interés en ver esta última conversación, por esto Neida pidió disculpas, porque el video ya no formaba parte de su catálogo de entrevistas. Y sus fans ya no podrían verla en redes. Este comentario lo dejó en Instagram, en un post que obtuvo una gran atención por parte de sus seguidores como de la prensa. Éste ya no está disponible en redes.

Pero las disculpas de Neida siguen en Instagram, porque muchos realizaron una captura de sus palabras. Ahí se podía leer lo siguiente:

“Disculpas: Ayer que se dio a conocer la triste noticia de la muerte de mi querida amiga y colega Edna Schmidt muchos de ustedes me escribieron pues querían ver de nuevo la ultima entrevista completa de Edna que publiqué en mi canal en YouTube hace un par de meses y no la encuentran… La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad”.

Por su parte Neida Sandoval relata cómo fue que Enda la llamó para pedirle retirará la entrevista: “Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación, así que de inmediato la retiré de mi canal”.

Añadió: “Sin duda Edna amaba la vida y soñaba con retomar su gran pasión de estar al frente de las cámaras de televisión… Te quiero Edna… Descansa en paz amiga 🙏💔😞 Imposible olvidarte”.

Se desconoce la razón que la llevó a eliminar este post. Algunos creen que podría haberse arrepentido de exteriorizar sus palabras. Pero esto es pura especulación. De momento nadie sabe qué pasó o porqué lo hizo, o peor aún qué la motivo a borrarlo, ya que en éste no expresó nada negativo ni que pudiera ser recriminatorio. Al contrario, sus palabras sirvieron para que muchos la admiraran más. Porque debido a la coyuntura, era obvio que su entrevista ganaría muchísimas más vistas en YouTube, favoriéndola así, probablemente de manera monetaria, que funciona y paga en base a la cantidad de vistas y reproducciones.

De momento lo único que se mantiene en su cuenta de Instagram son las palabras con las que se despide de la mujer y amiga que encontró en Edna:

“Si supieras qué linda huella dejaste aquí en la tierra amiga querida… Y tus palabras se quedan conmigo “Somos dos robles tú y yo…” Qué privilegio haber escuchado tu voz recientemente contándome lo deseosa que estabas de volver a trabajar… Dios tenía otros planes para ti… Descansa en paz querida Edna Schmidt. ¡Te quiero eternamente guerrera de la vida!”.

