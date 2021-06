Neida Sandoval quitó su entrevista con Edna Schmidt de YouTube: “Debo respetar su última voluntad”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Neida Sandoval fue la última periodista que conversó con Edna Schmidt, quien falleció este 24 de junio a los 51 años. Es decir que la entrevista que ésta le realizó para su canal de YouTube es el último material audiovisual, reciente, en el que se puede ver y escuchar el testimonio de vida de la que fuera presentadora de Despierta América y de Noticias en la Edición Nocturna de Univision. Sobre esto dice Sandoval comparte esta información pidiéndole disculpas a sus seguidores y audiencia:

“Disculpas: Ayer que se dió a conocer la triste noticia de la muerte de mi querida amiga y colega Edna Schmidt muchos de ustedes me escribieron pues querían ver de nuevo la ultima entrevista completa de Edna que publiqué en mi canal en YouTube hace un par de meses y no la encuentran… La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos dias y debo respetar su última voluntad”.

Por su parte Neida Sandoval relata cómo fue que Enda la llamó para pedirle retirará la entrevista: “Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación así que de inmediato la retiré de mi canal”.

Añade: “Sin duda Edna amaba la vida y soñaba con retomar su gran pasión de estar al frente de las cámaras de televisión… Te quiero Edna… Descansa en paz amiga 🙏💔😞 Imposible olvidarte”.

Hoy en medio de todas las condolencias que están compartiendo amigos y colegas de noticias tras la muerte de Edna, también trasciende, gracias al periodista Martin Berlanga, la posible causa de su fallecimiento, la cual parece haber sido a raíz de una caída. Ésta se encontraba en Puerto Rico al momento de su muerte.

Aquí las palabras de Berlanga:

“Hoy con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi queridisima amiga Edna Schmidt a los 51 años de edad debido a una caida en su amado Puerto Rico. Aún no despierto del asombro pues hablamos por teléfono hace un par de meses, nos reimos y lloramos y platicamos de tantos recuerdos compartidos en el trabajo periodistico por televisión. Elegante, profesional, sensible, generosa siempre. Desde mi corazón un aplauso a tu labor y a tu esfuerzo por volverte a levantar a pesar de los problemas de la vida. Te quiero y te voy a admirar siempre hermanita, vuela alto que mereces descansar de tanto, me quedo con tu carcajada, tu voz ronca perfecta para las noticas y el coquito que siempre nos compartias en navidad”.

