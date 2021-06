Javier Ceriani publica la entrevista a Edna Schmidt que Neida Sandoval quitó por deseo de la fallecida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Neida Sandoval le pidió disculpas a su público porque a raíz de la inesperada muerte de Edna Schmidt muchos han querido ver la entrevista que le realizó a la puertorriqueña. Y es que esta fue la última conversación que sostuvo con la antigua periodista de Univision. Sin embargo, el material ya no está disponible en su canal de YouTube, porque Edna le pidió que la removiera. Tras su muerte esta petición se convirtió en su última voluntad. Y Sandoval ha cumplido.

“Disculpas: Ayer que se dio a conocer la triste noticia de la muerte de mi querida amiga y colega Edna Schmidt muchos de ustedes me escribieron pues querían ver de nuevo la ultima entrevista completa de Edna que publiqué en mi canal en YouTube hace un par de meses y no la encuentran… La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad”, dijo Sandoval.

Por su parte Neida Sandoval relata cómo fue que Enda la llamó para pedirle retirará la entrevista: “Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación, así que de inmediato la retiré de mi canal”.

Añade: “Sin duda Edna amaba la vida y soñaba con retomar su gran pasión de estar al frente de las cámaras de televisión… Te quiero Edna… Descansa en paz amiga 🙏💔😞 Imposible olvidarte”.

Javier Ceriani parece haber ignorado esta situación y compartió en sus redes sociales la conversación entre ambas periodistas. Ante esto muchos son los insultos que está sumando el argentino. Sus seguidores le están pidiendo respeto, lo están llamando “payaso” y le exigen que permita que se cumpla la última voluntad de Edna.

“Por favor respeto, quite el video”, le han dicho al argentino. “Porqué lo suben si ella pidió que lo quitara, que falta de respeto”, “Que falta de respeto, si ella pidio que lo quitaran”. Y así siguen sus seguidores cuestionando su publicación: “Pero ella le pidio a Neida que la quintara y si Neida no la publicó, ¿porqué la publicas tú?”.

