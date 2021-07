Perú vs. Paraguay: alineaciones, horarios y dónde ver el duelo de cuartos de final

Empieza la fiesta de los cuartos de final de la Copa América, vibra el continente como es el lema de la Conmebol y el primer cruce lo protagonizarán Perú y Paraguay en un duelo de entrenadores argentinos. De esta llave saldrá el rival del ganador entre Brasil y Chile en semifinales.

Los dirigidos por Ricardo Gareca vienen de ganarle 0-1 a Venezuela para posicionarse enla segunda casilla del Grupo B, boleto que le valió para enfrentar a los paraguayos, que terminaros terceros en el Grupo A.

Perú terminó con siete puntos producto de dos triunfos ante Colombia y Venezuela, más un empate contra Ecuador. Solo cayeron goleados ante Brasil. Para este duelo tendrán de vuelta a ‘La Sombra’ Ramos en la zaga y ya está fortalecido Lapadula de su lesión.

Paraguay sumó seis unidades, uno de menos que Uruguay para estar en la tercera casilla. Berizzo tendrá que apelar más que nunca al colectivo para eliminar a los incas debito a la sensible baja de Miguel Almirón, la figura indiscutible en el ataque guaraní, por un edema muscular.

El mellizo Óscar Romero sería su reemplazo en la mitad de la cancha, el hombre de San Lorenzo también tiene desborde y gol para intentar cubrir el vacío que dejará el ‘10’. Antonio Bareiro es otra de las bajas por rotura de ligamentos.

Las última vez que se vieron las caras fue en el estadio Defensores del Chaco y terminaron igualados 2-2 por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

⚽💫 En la CONMEBOL #CopaAmérica brilla el mejor talento del mundo ​#VibraElContinente​

⚽💫 Na CONMEBOL #CopaAmérica brilha o melhor talento do mundo ​#VibraOContinente​

⚽💫 The best talent in the world shines at the CONMEBOL #CopaAmérica​#RockingTheContinent pic.twitter.com/HCnxZKwu5M

— Copa América (@CopaAmerica) July 1, 2021