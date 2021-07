Invitan a Eiza González a formar parte de la Academia de Hollywood

Eiza González, la actriz más taquillera de Hollywood en Estados Unidos, acaba de ser invitada a unirse a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, lo cual le da la oportunidad de elegir a los nominados y ganadores de los próximos Premios Oscar.

Este jueves, 1 de julio, la organización reveló que invitó a 395 profesionales de la industria cinematográfica, 46% mujeres y 39% de grupos subrepresentados, a unirse a sus filas este 2021, entre ellos González que, si acepta, lo cual hace la mayoría, tendrá el privilegio de votar en los Oscar del año entrante.

La mexicana compartió la emocionante noticia a través de Twitter asegurando que se siente increíblemente honrada de ser parte y de representar a la comunidad latina.

El paso de Eiza González por Hollywood le ha traído esta reciente distinción, pues la decisión de quiénes pueden ser parte, tiene que ver en buena medida con méritos profesionales de cada uno.

Thank you @TheAcademy. Latinx accounts sadly for only 4.6% in Hollywood. Having 4 Latinx actors in this list is a step towards more representation. Representation matters in front and behind the screen. I’m incredibly honored to join this effort. Cheers 🥂 https://t.co/SZC2zWouAd

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 1, 2021