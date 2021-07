Insólito: lanzador venezolano le pegó un pelotazo a Ronald Acuña Jr. y fue expulsado tras el primer pitcheo del juego

Algo realmente insólito se vivió en las Grandes Ligas. El Truist Park, casa de los Atlanta Braves, presenció uno de los hechos más curiosos protagonizados por un par de venezolanos. El lanzador de Miami Marlins, Pabló Lopéz, lanzó su primer envió el juego pero la pelota fue directa al cuerpo de Ronald Acuña Jr. El ampáyer decidió expulsar al lanzador tras el incidente luego de solo pitcheo.

Marlins SP Pablo Lopez hit Acuña with the first pitch of the game and was immediately ejected. pic.twitter.com/mNe841rWbe

Tras la severa decisión de los jueces, el juego de pelota se paralizó durante varios minutos por protestas. En medio de los reclamos el manager de Miami, Donald Arthur Mattingly, también fue expulsado del compromiso.

Pablo López has been ejected after hitting Ronald Acuña Jr. with his very first pitch of the game. pic.twitter.com/vIEddH2KJm

Lo realmente irónico y curioso del caso es que con solo un lanzamiento, Pablo López se llevó la derrota. Ronald Acuña Jr. anotó en el mismo primer inning la única carrera del juego que se le atribuye a la cuenta de López tras permitirle llegar a la primera base con el boleto por el pelotazo.

El joven talento venezolano indicó no sentirse sorprendido de este tipo de actos en las Grandes Ligas. El pelotero indicó que para él no representa la más mínima importancia saber si el pelotazo fue intencional o no.

“No es nada nuevo. Realmente no me tomó por sorpresa ni nada de eso (…)No sé (si fue intencional), para ser honesto. Solo por la cantidad de veces que sucedió. Pero si lo fue o no, no me importa. Mi principal y único objetivo era que el equipo ganara, siempre que lo veo por ahí, siempre nos saludamos, siempre nos ponemos al día, nos damos un abrazo. Él también es venezolano, así que … Siempre intercambiamos cortesías. Creo que es un buen tipo”, expresó de su compatriota.

"It's nothing new. It didn't really catch me by surprise or anything like that."

Ronald Acuña Jr. talks to @Kelly_Crull after getting hit by the first pitch in tonight's 1-0 win against the Marlins. pic.twitter.com/l0lUIAJevh

