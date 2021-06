MLB: esposa del dominicano Marcell Ozuna reveló que el pelotero la habría amenazado con asesinarla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El pelotero de los Atlanta Braves, Marcell Osuna, vive momentos muy delicados en torno a su vida personal. Pese a haber pagado su fianza por $20,000 dólares y haber salido en libertad, aún el tema con relación al jugador dominicano sigue dando tela para cortar. El hecho cada vez se hace más grave cuando Génesis, esposa del presunto agresor, habría asegurado que el pelotero amenazó directamente con asesinarla.

Braves outfielder Marcell Ozuna has been arrested for a domestic battery in Fulton County. pic.twitter.com/JOubNbYajV — Everything Georgia (@GAFollowers) May 30, 2021

El medio Diario Libre recolectó unos testimonios difundidos bajo una declaración jurada obtenida por WSB-TV en Atlanta, reveló que la Génesis y el pelotero habrían estado discutiendo por un tema de infidelidad, momentos antes de que el dominicano la comenzara a estrangular y posteriormente la arrojara contra una pared.

From Sandy Springs, Ga., police: Officers allegedly witnessed Atlanta Braves outfielder Marcell Ozuna grab his wife by her neck and throw her against a wall. He also hit her with a cast on his arm, according to the department's release. pic.twitter.com/jArly4bEIk — Jeff Passan (@JeffPassan) May 30, 2021

Según el testimonio de la esposa de Ozuna, ella se encontraba en la ducha en el momento en que el jugador de Atlanta entró a la habitación, le quitó sus teléfonos celulares y luego se negó a entregárselos después de que ella lo confrontara. Según la declaración, Osuna amenazó a su esposa con asesinarla por lo que esta se vio en la obligación de llamar a emergencias para que fueran a socorrerla.

Por otra parte, el testimonio ante el 911 indicó que la mujer habría agarrado un cuchillo de la cocina para defenderse ante cualquier agresión. Marcell habría entrado nuevamente a la habitación y comenzó a insultarla verbalmente, pero esta vez Génesis contaba con el cuchillo y de esta forma le advertía al dominicano de que si se acercaba lo iba a lastimar.

"NEW DETAILS: Braves star Marcell Ozuna threatened to kill his wife, strangled her, affidavit says – WSB-TV Channel 2 – Atlanta" https://t.co/RcxidzjHPm — Nathan Lewis (@sportsmixnathan) May 31, 2021

Las declaraciones continuaban con el intento desesperado intento de la mujer por obtener los teléfonos celulares, nuevamente, pero el pelotero la habría empujado y con su antebrazo izquierdo golpeó varias veces a la víctima en su rostro.

Este incidente fue previo a la situación más crítica que sufrió la mujer. Génesis afirmó que Osuna la agarró por el cuello, la sostuvo contra la pared y le impidió respirar durante varios instantes. Finalmente esta terrible escena habría acabado en cuanto la policía acudió al lugar.

Braves star Marcell Ozuna granted $20,000 bond on assault charge

https://t.co/gVrMmPJBs6 pic.twitter.com/415OWjF8SI — Boston.com (@BostonDotCom) May 31, 2021

Plano deportivo de Ozuna

Hasta los momentos, Atlanta Braves no ha fijado una posición al respecto. Actualmente el jugador se encuentra en la lista de lesionados por dos dedos rotos producto de un mal deslizamiento. Probablemente la MLB tome cartas sobre el asunto y en primera instancia coloque a Marcell en la lista restringida.

#Braves haven’t given an update on Marcell Ozuna as of yet but he posted this on his Instagram story about 30 minutes ago. Translated “thank God nothing more serious happened. Now wait 6 weeks recovering” @680TheFan pic.twitter.com/061GHfht2Y — Kevin McAlpin (@KevinMcAlpin) May 26, 2021

