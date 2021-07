Shohei Ohtani es el brillo de MLB: bateará y lanzará en el All-Star Game, además de participar en el Home Run Derby

El sensacional Shohei Ohtani nos sigue sorprendiendo con hazañas únicas en la historia. La estrella de los Anaheim Angels fue electo al All-Star Game de MLB como bateador y también como lanzador, por lo que se convertirá en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr semejante hito. Por si fuera poco, Ohtani inscribió su nombre en la lista de jonroneros que participarán en el Home Run Derby.

“Showtime” ha demostrado que cuando está sano es, de lejos, el más versátil jugador del béisbol.

Al bate suma .278 de average, con 77 hits, 31 jonrones y 67 impulsadas. Además se ha robado 12 bases.

Luego, el fenómeno japonés nos impresiona en el montículo: Ohtani tiene récord de 3-1, con 3.60 de efectividad y 60 innings lanzados tras 12 aperturas. Ha ponchado a 83 rivales.

Fue elegido para participar como bateador desginado y como lanzador en el Juego de las Estrellas. Una hazaña que parecía imposible. Él la logró.

Shohei Ohtani is the first player to named an All-Star as a position player and pitcher 👏 pic.twitter.com/n1xWo0sS6O

— Sports Illustrated (@SInow) July 4, 2021