Aterrador video muestra a ladrón en apartamento de Central Park mientras la dueña dormía en su habitación

La ola de crimen que se desató los últimos meses en Nueva York quedó vívidamente plasmada en un aterrador video que compartió la policía este domingo.

La Policía de Nueva York difundió las imágenes de un ladrón que irrumpió en la casa de una mujer en Manhattan, mientras ella dormía en su habitación.

Hasta el momento la identidad de la víctima de 45 años no se ha dado a conocer, pero se sabe que su hogar está entre Central Park y West 89th Street.

🚨WANTED🚨for an Burglary in the vicinity of Central Park West & West 89 Street #upperwestside #manhattan On 6/24/21 @ 1:05 AM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/rSSvJQKmU9

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 4, 2021