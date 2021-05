Con cuchillo robaron famosa tienda de chocolates M&M entre niños en Times Sq, Nueva York

Un ladrón entró a la famosa tienda de chocolates M&M’s World frecuentada por niños, sacó un cuchillo para robar tres pares de calcetines y amenazó con apuñalar a un guardia del establecimiento ubicado en Times Square, el corazón turístico de Nueva York.

Según fuentes policiales, el sospechoso puso en riesgo la vida del guardia por robar mercancía valorada en apenas $18 dólares en la gran tienda de dulces y ropa M&M ubicada en Broadway y West 48th St, justo antes de las 7:30 p.m. del domingo, reportó New York Post.

Un guardia de seguridad lo atrapó, lo que provocó que el hombre le sacara un cuchillo antes de huir. El sospechoso vestía una camisa negra, pantalones negros, zapatos grises, una gorra de béisbol negra y una mochila gris. No se reportaron heridos.

NYPD no ha proporcionado imágenes del autor del robo, que sigue prófugo. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Police are looking for a man who allegedly robbed the M&M’s World store in Times Square at knifepoint, allegedly taking out a knife before snatching some candy and three pairs of M&M socks, making off with $17 in goodshttps://t.co/8RKQkF5kDQ

— NBC New York (@NBCNewYork) May 25, 2021