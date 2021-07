Hoy anunciarán el voto por correo en la larga espera de las primarias demócratas a la alcaldía de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dos semanas después del cierre comicial en persona y aunque se trata de un número relativamente bajo de votantes, quizás sea finalmente hoy cuando se logre saber quién ganó las primarias demócratas y sería en teoría el próximo alcalde de Nueva York, dada la prominencia de ese partido en la región.

Tras la vergonzosa admisión de errores por parte de la Junta Electoral (BOE) y la aplicación de las “rondas” en el nuevo sistema de “votación por clasificación” quedan dos candidatos al frente: Eric Adams y Kathryn García.

Al momento, el presidente del condado Brooklyn (51.1%) supera a la ex comisionada de Sanidad (48.9%) por menos de 15,000 votos. Pero aún había 126,000 por contar: hoy es el turno de anunciar algo que es cada vez más común y polémico en el sistema electoral de EE.UU., el resultado del voto por correo que en este caso se recibió hasta el 29 de junio -siempre que tuviese un sello postal que no pasase del martes 22-, después del cierre del largo sufragio presencial que comenzó el 12 de junio.

Para más dramatismo, García logró el segundo lugar superando por menos de 400 votos a Maya Wiley en el complejo sistema de rondas. Así que el masivo voto por correo podría incluso causar una “resurrección” en las posibilidades de la ex asesora del actual alcalde Bill de Blasio, recordó The New York Times. Mientras, como previeron las últimas encuestas, Adams se ha mantenido arriba, pero el nuevo proceso no le ha permitido proclamarse ganador.

Y aún esto podría alargarse aún más, pues también quedan pendientes las papeletas de voto ausente que hayan sido impugnadas o descalificadas tentativamente. “La ley estatal requiere que BOE se comunique con los votantes si se encuentra un problema técnico o administrativo con su boleta y les dé la oportunidad de corregir el error. Los resultados finales se esperan para el 12 de julio”, completando un mes exacto de comicios, acotó New York Post.

Incluso, una vez que se anuncie el resultado ese día podría a la larga no ser definitivo, pues ya las campañas de Wiley, Adams y García “han presentado demandas para preservar su derecho a impugnar las elecciones”.

En el ínterin, de manera sencilla tradicional el activista Curtis Sliwa fue el cómodo triunfador (72%) en las primarias republicanas a la alcaldía, sobre el dominicano Fernando Mateo (28%). El conservador Sliwa, fundador de los vigilantes anti crimen “Guardian Angels”, se enfrentará el próximo 2 de noviembre con quien finalmente sea proclamado candidato en las filas demócratas. Se estima que en NYC el número de electores registrados en ese partido supera en proporción 7 a 1 a los republicanos.

La “votación por clasificación” o “segunda vuelta instantánea” buscaba evitar que se repitiesen casos como el de 2013, cuando De Blasio llegó a la alcaldía aunque apenas 3% del total de registrados en el Partido Demócrata en NYC sufragaron por él en las primarias. Y en 2017 fue reelecto más fácilmente, sin competencia interna.