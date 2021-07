Inglaterra se concentra entre unicornios previo a su duelo contra Dinamarca en busca de la final de la Eurocopa 2020

Mientras Italia y España se concentran en afrontar uno de los duelos más atractivos de la Eurocopa 2020. Por su parte, selección de Inglaterra tiene una manera más tranquila de prepararse para el partido contra Dinamarca. Luego de superar cómodamente a Ucrania en cuartos de final, el conjunto de “Los Tres Leones” descansan entre unicornios antes de disputarse el pase a la final.

We know you're a creative lot… so let's see what you've got.

El conjunto inglés se disponía a realizar una jornada de recuperación, previo a su duelo contra los daneses. Sin embargo, los futbolistas protagonizaron unas simpáticas imágenes, dentro de una piscina, sobre unos unicornios inflables.

La curiosa imagen fue ampliamente difundida a través de las redes sociales. Grandes estrellas del conjunto inglés decidieron ser parte del pintoresco hecho. Entre los futbolistas ingleses destacaron: Buyako Saka, Declan Rice, Jadon Sancho y Mason Mount.

Los futbolistas mencionados fueron publicados en la cuenta oficial de la selección. Sin embargo, el joven delantero del Arsenal, Buyako Saka, recolectó otras imágenes para postearla en su cuenta personal y fue el más capturado por la cámara.

Sin duda alguna llama la atención la manera en que se desligan de la presión. Inglaterra estará afrontando uno de los partidos más importantes en los últimos años, pero el nerviosismo y la ansiedad parecen no afectarles en los momentos previos al compromiso.

We just cannot get enough of these @BukayoSaka87 images! 🤩 pic.twitter.com/ne4RLwwZtJ

— England (@England) July 4, 2021