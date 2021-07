VIDEO: Hermana de Keishla Rodríguez dice ser capaz de perdonar a Félix Verdejo, pero con una condición

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La hermana de Keishla Rodríguez Ortiz, Bereliz, dijo en una entrevista televisiva este lunes que tal vez podría perdonar al boxeador Félix Verdejo, acusado de asesinar a la joven en abril pasado, si le explica las razones que lo motivaron a cometer el atroz crimen.

En declaraciones al programa “Lo Sé Todo” de WAPA TV con motivo de los dos meses del asesinato de Keishla, la joven confesó que cada día se pregunta por qué Verdejo habría secuestrado y golpeado en el rostro a Keishla, antes de inyectarle una mezcla de fentanilo y heroína y lanzarla por el puente Teodoro Moscoso en la zona metropolitana de Puerto Rico.

“Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días, ¿por qué?, ¿por qué? Incluso, yo solamente necesito que esa persona me diga a mí un por qué. Eso es todo, y quizás mi corazón es capaz de perdonar a esa persona”, declaró Bereliz mientras lloraba.

“Ahora mismo ella está en un lugar que no hay dolor, es lo único que me calma, me tranquiliza. Pero, esa persona, en mi corazón lo perdonaría, y que me diga un por qué”, insistió la joven quien describió a su hermana como un ser humano con una belleza fuera de este mundo.

Padre de Keishla no quiere la pena de muerte para Verdejo

En este sentido, Luis Rodríguez, el padre de Keishla y Bereliz, dijo que no favorece el castigo de pena de muerte contra Verdejo en caso de resultar convicto de los cargos federales en su contra.

Verdejo y Luis Antonio Cádiz Martínez, presunto compinche en el asesinato, enfrentan un cargo por robo de auto con resultado de muerte; un cargo de secuestro con resultado de muerte; y un cargo por matar a un niño por nacer, ya que Bereliz tenía un mes de embarazo del púgil cuando se reportó el crimen.

Además, el boxeador puertorriqueño enfrenta un cargo por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia. Esto responde a que Verdejo le disparó a Keishla cuando la joven se precipitaba a la laguna San José. Las balas no la alcanzaron y la muchacha murió de asfixia por inmersión.

“No, de verdad que no creo que se merezca la pena capital. De verdad que no resuelven el problema que tiene ahora mismo. Es resolver ese problema. Yo me imagino que él quisiera morirse en estos momentos. Si tú le das la pena capital, lo ayudas”, planteó el progenitor.

Añadió: “Yo deseo que se le haga justicia a mi hija, que sea contundente y que él pase el resto de sus días encerrado en una cárcel junto a la otra persona, y que él todos los días recuerde que él piso mi casa, cuando tenía que irse, cuando él tenía 15 años. Que todos los días se acuerde lo que le hizo a mi hija”.

El padre describió a Keishla como una joven extraordinaria, muy sensible y muy sana. “Bien dulce, una persona bien dulce, bien dulce…Ella era un niño, tenía el amor de un niño”, aseguró el padre.

Rodríguez dijo que tras la partida de la joven que tenía 27 años, tanto él como el resto de su familia trata de mantenerla viva en sus pensamientos y en sus llamados de justicia.

El dolor por la pérdida de Keishla no cede

“El dolor no cede, no cede. Es bien difícil porque ella era tan dulce, y el dolor no cede, pero bregamos con él día a día…Y yo digo que muere lo que se olvida, y yo jamás lo voy a hacer…Me quedan dos hijos más”, puntualizó el entrevistado

“Ella está descansando, nos volveremos a ver en algún momento”, confió el padre.

De paso, Rodríguez tronó contra los comentarios burlones de algunos usuarios en las redes sociales sobre el dolor que experimentan, la mayoría por parte de personas que conocen a su familia.

“Utilizan otras personas para atacarnos a nosotros, y yo lo que te digo es que yo sé quiénes son esas personas”, declaró.

A esto Bereliz añadió: “Si en algún momento se pusieran en nuestros zapatos…”.

Verdejo y alegado compinche permanecerán en prisión

Keishla desapareció el pasado 29 de abril, mismo día en que el boxeador la citó para hablar del embarazo. Verdejo mantenía una relación oficial con la madre de su hija, Eliz Marie Santiago Sierra.

Tanto Verdejo como su alegado colaborador se encuentran detenidos en una cárcel federal hasta el juicio.

Cádiz Martínez, a quien Verdejo le prometió compensarlo económicamente, fue el testigo cooperador que detalló a las autoridades federales los hechos que culminaron en la muerte de Keishla.