Carolina Sandoval se arregla la tanga, se huele la mano después y la funden en críticas

Muchos consideran que Carolina Sandoval esta vez se excedió en su última publicación en Instagram. Resulta que “La Venenosa” se grabó arreglando la parte de abajo de su traje de baño, que era una tanga y posteriormente se olió la mano. Esto fue motivo suficiente para que los seguidores de Carolina la fundieran en críticas.

“ADVERTENCIA: EL ALMUERZO CON CARO hoy se suspende por falta de #privacidad…es que no hay privacidad #ojoporojoydientepordiente… de hecho, también me impacta que los “doble moral” vean algo tan normal como sacarse una pantaleta, calzón, short, bikini COMO algo anormal…pero CLARO si lo hace un hombre no pasa nada. Pero, si la que lo hace es una mujer -oh no no no que vulgar, que falta de clase, que corriente…- ajá y ahora resulta que la única que se saca un bikini de las nalgas soy yo. Ay Dios, dales luz aunque sea de un bombillo y a mí sigue haciendo feliz dentro de mi privacidad compartida por decisión propia…”, fue parte de lo que escribió Carolina Sandoval en su cuenta de Instagram donde publicó el video mostrando cómo se sacaba la parte de abajo de su tanga de la retaguardia y luego se olió la mano.

Como era de esperarse, los que Carolina Sandoval califica como “lombrices digitales”, que no son más que sus haters, no tardaron en criticarla fuertemente y recalcarle que es: “Una de esas personas pocas aseadas”, y que el acto de llevarse la mano a la nariz fue verdaderamente desagradable para esos seguidores.

“Yo me sacó el bikini a veces, pero no me huelo”, “Si para ti es normal mamita es válido, pero no publiques eso por Diosito… Busca llamar tu atención en otra”, “No es que te lo saques, es que te lo hueles”, “Caro, quisiera saber cuál es tu contenido. Eres “influencer” de que?”, “Huélaselo pero no lo haga público”, “Mamita es que lo hiciste dos veces y ya pierde la gracia”, “La manteca Sandoval”. “Todo para llamar la atención, no tiene nada de pudor”, “A qué le olió la mano señora caro”, fueron parte de las críticas y señalamientos que le hicieron a la ex conductora del programa de Telemundo, Suelta la Sopa.

Justo hace unos días, Carolina Sandoval volvió a llamar la atención al quitarse toda la ropa en Instagram y exponer su figura al desnudo delante en la cámara. Esto obviamente ya había incendiado la sección de comentarios, donde le señalaron el hecho de haberse encuerado.

La buena noticia es que, tanto Carolina como los que son sus fieles seguidores, se la pasan bomba y una gran mayoría le aplaude su espontaneidad y gracia.