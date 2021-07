Carolina Sandoval montó un video desde el inodoro y la llamaron cochina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ya sabemos que todo lo que hace Carolina Sandoval llama la atención de todos los que la ven. A su vez, ella hace que muchos hablen de ella para bien o para mal. En esta oportunidad, la venezolana montó un video desde la comodidad de su inodoro. Obviamente esto tuvo reacciones ante los fanáticos y todas las personas que la siguen y le llovieron las críticas, donde la llamaron cochina y asquerosa entre otras cosas.

Muy quitada de la pena, la periodista venezolana Carolina Sandoval se bajó los pantalones de su pijama y se sentó sobre su inodoro hacer pipí recién levantada y delante de todos sus seguidores. Como ya nos podemos imaginar, a unos les pareció extremadamente divertido y otros no les gustó y le dieron hasta con el balde. La criticaron y hasta la tildaron de cochina.

Sin embargo, a la ex conductora de Suelta La Sopa, Carolina Sandoval no le importa lo que digan de ella. De hecho, esto lo hizo para callarle la boca a unos cuantos que le dijeron el día anterior que no se había bañado Así que decidió mostrar parte de su cotidianidad y algo que para todos es común. Así que recién despertada se dirigió al baño, se sentó en el inodoro, pero antes que nada agarró su celular y lo compartió en las redes sociales.

“Esta mujer ya no sabe qué hacer por dinero”, “En nada le vamos a ver el cu** ya no se guarda nada para ella”, “De verdad esto necesario?????”, ” No piensas que los demás te vemos solo para divertirnos contigo y tú simplemente compartes este tipo de cochinadas”, “En nada saca a la familia haciendo lo mismo o mete el celular a la ducha y de verdad termina de mostrarlo todo”, y “Que cochina. Esto es asqueroso“, fueron parte de las duras críticas que recibió la ex talento de Telemundo, Carolina Sandoval.

Y fue precisamente Carolina Sandoval, quien salió a defender a su hija, pues la señalaron de haberse hecho una cirugía estética. La venezolana le respondió a los “haters” explicando que el cuerpo de su hija es cien por ciento natural y cómo. Bárbara Camila es super jovencita para haber pasado ya por un quirófano a hacerse algo tan invasivo.

Sin embargo, en esta oportunidad la criticada fue Carolina Sandoval. Muchos consideraron que fue un exceso el mostrar este tipo de intimidades y hasta les pareció “asqueroso”. Aún así, ella piensa todo lo contrario. Ciertamente siempre ha dejado claro que no tiene nada que ocultar y que es tan común, como todos a pesar de su fama en la redes sociales y su trayectoria como una reconocida periodista.