Alicia Machado, ex Miss Universo, denuncia Xenofobia en Colombia por ser Venezolana y se conmueve hasta las lágrimas

La ex Miss Universo más sonada, polémica, pero también una de las más bellas, Alicia Machado, usó su cuenta de Instagram para hacer un “En Vivo” desde México, donde se encontraba cumpliendo compromisos laborales. Esto después de su paso por el Masterchef Celebrity Colombia. A pesar que dijo amar profundamente al país vecino al de ella aseguró que sufrió una fuerte Xenofobia en el mismo por ser Venezolana.

Alicia Machado fue víctima, como muchos de los venezolanos que han emigrado, de la Xenofobia, que hay ahorita en contra de muchos de sus paisanos en el mundo. Todo esto surge después que el 4 de julio la ex Miss Universo publicara una foto en Instagram en la que aparecía con la bandera de los Estados Unidos por encima de sus hombros. Al día siguiente, se celebraba también la independencia de su país, Venezuela, pero la también actriz se mantuvo en silencio.

Aseguró que ella no tiene por qué celebrar fechas que ya son historia, según explicó. Dijo también que, cuando todo cambie con el régimen actual que gobierna en Venezuela, ella será la primera en celebrar algo con tanto peso como el Día de la Independencia. Explicó que ella le respondió a un usuario de Instagram y que por eso recibió un fuerte ataque por parte de algunos. A lo que se le suma el xenofóbico que dice que vivió en Colombia por el simple hecho de ser venezolana.

Previamente y al inicio de su transmisión, Alicia Machado agradeció a todo el equipo de Masterchef Celebrity Colombia que la trataron insuperablemente bien. Pero aún así, la xenofobia de la cual dice fue víctima vino por parte de personas de ese país. Aprovechó también, para agradecer a México por toda la hospitalidad que le han brindado siempre.

“Una, dos, tres o cuatro moscas que siempre dañan un delicioso plato… no pasa nada. Mi cariño siempre ha sido el mismo. Mis malas experiencias fueron muy puntuales. Algunas de las cosas que se hicieron en mi contra, yo no me di cuenta. Yo estaba a lo que fui, a lo mío, a trabajar… Yo estaba acostumbrada ya a ese tipo de cosas. A lo que no estaba acostumbrada yo era a la Xenofobia… Qué bueno que viví esos episodios y por eso me di cuenta lo que estamos padeciendo los venezolanos… Pude vivir en carne propia lo que sé que estamos viviendo millones de venezolanos… ataques de Xenofobia en diferentes partes de Latinoamérica… Para muchos represento una voz de los venezolanos y yo seguiré representando a mi país, Venezuela… Dile no a la Xenofobia“, dijo Alicia Machado al tiempo que reiteraba su amor y respeto por Colombia.

En cuanto a Venezuela propiamente agregó: “como miles de venezolanos en el mundo me siento herida, traicionada, lastimada, confundida porque para mí ha sido muy doloroso la situación por la que hemos atravesado los venezolanos… he perdido a mi hermano producto de la violencia en un país que está fuera de control y secuestrado por un régimen muy difícil y también está secuestrado por el hambre, la violencia, la corrupción…”, trató de completar Alicia Machado cuando las lágrimas entorpecieron sus palabras.