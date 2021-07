Final Eurocopa 2020: Italia vs. Inglaterra: fecha, hora, alineaciones probables y dónde ver el partido

Después de vivir dos prórrogas en las semifinales, Italia e Inglaterra chocarán en la gran final de la Eurocopa 2020 en el mítico estadio de Wembley en Londres. Las dos mejores defensas del torneo cara a cara por levantar el título más importante de selecciones en el Viejo Continente.

Italia solo ganó este título una vez y en la última oportunidad que estuvo en una final fue en 2012 y la perdió contra la España de Vicente Del Bosque. Mientras que los ingleses jamás ganaron este trofeo, ni siquiera habían podido acceder a un partido definitivo.

En la edición 2020 Italia ha mostrado credenciales de equipo sólido, siendo líder del Grupo A junto a Gales, Suiza y Turquía. Su buena primera fase lo hizo llegar con mucha confianza a los octavos de final, instancia en la que dejó atrás a Austria con autoridad. Luego en cuartos despachó a Bélgica 2-1 y en las semifinales eliminó a España en penales.

Los Tres Leones ingleses vencieron 1-0 a Croacia, igualaron 0-0 contra Escocia, ganaron 0-1 a República Checa en la fase de grupos. En octavos despacharon 2-0 a Alemania, en cuatros 0-4 a Ucrania y en las semifinales vencieron 2-1 a Dinamarca en la prórroga. Justamente el primer gol que recibieron en la Euro fue cortesía del danés Damsgaard.

Connecting with some of the world's greatest footballers as part of the @Alipay Dream Tour 😍 #EURO2020 pic.twitter.com/0fBSZUDsCG

Pasaron con un polémico penal sobre Sterling y ahora están más presionados por jugar en casa la final y tener la responsabilidad de materializaron un título grande esquivo desde el 1966.

Por Italia las bajas son: Leonardo Spinazzola (rotura del tendón de Aquiles), Lorenzo Pellegrini (lesión indeterminada) y Stefano Sensi (molestias sin determinar). Los ingleses no contarán con el arquero suplente Dean Henderson (molestias en la cadera).

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini ©, Emerson; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Federico Chiesa, Ciro Immobile y Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini.

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Kalvin Phillips, Declan Rice; Jack Grealish,Mason Mount, Raheem Sterling; Harry Kane ©. DT: Gareth Southgate.

Final de la Eurocopa 2020

Estadio: Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

Capacidad permitida: 60 mil espectadores

Fecha: 11 de julio

Horario: 15:00 horas tiempo del Este, 12:00 del Pacífico y 14:00 del centro.

Sum up EURO 2020 in four words 👇

The best responses will be read out during tonight's #EUROshow 🎧#EURO2020 pic.twitter.com/sGgiYf2ZRB

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021