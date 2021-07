Neymar Jr. atacó a los fanáticos brasileños: “Váyanse al ca… dedicado a quienes estén en contra”

Una final soñada. La Copa América llegará a su fin con el partido más esperado por todos. Brasil y Argentina, las dos selecciones más ganadoras del continente se verán las caras en la final. Mucho se ha especulado sobre un posible torneo “preparado” para que la “Canarinha” levante el trofeo. Sin embargo, delante tendrá una selección albiceleste que cuenta con el apoyo de sus fanáticos y también de algunos brasileños, cosa que Neymar considera inconcebible.

There are so many Brazilians rooting for Argentina in the Copa America final (for Messi) that Neymar posted a story about it, which ends telling them to f*** themselves. pic.twitter.com/wV4b7S6Ief

— MC (@CrewsMat19) July 8, 2021