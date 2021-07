Indignación en Colombia: jugadores de Argentina insultaron y realizaron gestos despectivos a futbolistas colombianos

La selección de Argentina venció en tanda de penales a Colombia. El conjunto “Cafetero” no pudo pasar de las semifinales de la Copa América por la notable actuación del arquero albiceleste, Damián “Dibu” Martínez. Sin embargo, el partido llegó a su instancia decisiva con ambas selecciones con rivalidades y grescas dentro del campo. El desenlace del encuentro fue el momento en que los futbolistas argentinos expresaron palabras despectivas contra los colombianos, incluso Lionel Messi.

Los duelos entre Argentina y Colombia han generado bastante rivalidad. Durante el compromiso, Lionel Messi recibió una fuerte patada que le dejó su tobillo izquierdo ensangrentado. Esta acción pudo haber sido el inicio de que el juego se tornara un poco más caliente.

En la tanda de penales, “Dibu” Martínez protagonizó una singular estrategia psicológica contra sus pateadores. Pero habría que ver hasta que punto sus palabras rozaban el irrespeto. Desde el siemple hecho de poner nerviosos a los colombianos, hasta insultarlos, retarlos y hacer gestos despectivos. Eso fue lo que captó la transmisión del evento. Incluso, el árbitro tuvo que llamarle la atención porque se le podía escapar el juego de las manos.

Curiosamente, Lionel Messi explotó y arremetió contra un futbolista colombiano. “Baila ahora”, le dijo el jugador albiceleste a Yerry Mina, luego de que falló su penal. Es bastante conocido que el defensor cafetero generalmente celebra sus goles con algunos bailes que suelen incomodar a sus contrincantes.

Lionel Messi heckling abuse at Yerry Mina about dancing after he missed his penalty last night. 😂😂😂

Got a lot of time for sh*thouse Messi.

📹 @Nicocantor1 pic.twitter.com/M885S2oGC8

