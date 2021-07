Alerta por preso que escapó de una prisión flotante en Nueva York

NYPD mantiene un búsqueda activa de David Mordukhaev, un recluso de 30 años que aparentemente se deslizó por la ventana de su celda esta madrugada y escapó de una prisión flotante ubicada en Hunters Point, entre los ríos East y Bronx.

La policía divulgó una foto de Mordukhaev en procura de su captura. Mide aproximadamente 5 pies 8 pulgadas y pesa 220 libras. Huyó del “Centro Correccional Vernon C. Bain” (VCBC) o “The Boat”, en Halleck Street, poco después de la medianoche del viernes, según el reporte. Los guardias notaron su ausencia alrededor de las 4:30 a.m.

La instalación fue cerrada mientras las autoridades buscan a Mordukhaev, dijo el portavoz del Departamento de Correcciones (DOC) de la ciudad, Peter Thorne. “Ningún escape de nuestras instalaciones es aceptable y estamos tomando todas las medidas necesarias para localizar y devolver a esta persona a la custodia. Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo ocurrió esto para garantizar que no vuelva a suceder y, si se justifica, se tomarán medidas disciplinarias al concluir la investigación”.

En diciembre de 2013 Mordukhaev fue sentenciado a 65 meses de prisión por su participación en un complot para robar una farmacia en Marlboro Township (Nueva Jersey) y vender los narcóticos robados por dinero en efectivo.

Más tarde, Mordukhaev fue arrestado nuevamente en abril de 2020 por hacerse pasar por un policía. Él y otro sospechoso, con insignias intermitentes y una radio policial, se acercaron a un hombre en una camioneta en Brooklyn y se fueron con $340 dólares y un alijo de marihuana.

El preso fugitivo es un hombre “franco y respetuoso que siempre me dijo la verdad”, afirmó el abogado Lance Lazzaro, quien representó a Mordukhaev en algunos de sus casos anteriores.

Pocos neoyorquinos conocen la existencia de esta prisión flotante en el sur de El Bronx que algunos ex presos llaman “barco de esclavos”. Es una nave sin motor, remolcada desde Mississippi a Nueva York en 1992, remodelada como una cárcel, donde supuestamente muchos reclusos están en los dormitorios abarrotados.

“El barco fue ordenado en 1988 cuando la población carcelaria de la ciudad era de unos 22,000 habitantes y estaba explotando por la epidemia de crack. Sólo 5.400 reclusos permanecen en las cárceles de la ciudad, pero Bain todavía está allí”, reportó New York Post.

Los presos varían en niveles de custodia de “seguridad media a máxima”, según el portal de la prisión, que señala que la capacidad actual es de 870 presos y los delincuentes están alojados en 16 dormitorios y 100 celdas dentro de la estructura de cinco pisos.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Have you seen David Mordukhaev? Earlier this morning he escaped from a NYC Correctional Facility at 1 Halleck St in the Bronx. If you have any information on his whereabouts contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/Vne5RvyUdk

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 10, 2021