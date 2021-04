Por fin recapturaron a asesino liberado “por error” hace más de un mes en cárcel Rikers de Nueva York

Christopher Buggs, hombre acusado de asesinato que fue liberado por “error” de la cárcel Rikers de NYC hace más de un mes, finalmente fue puesto nuevamente bajo custodia ayer.

Daily News informó a principios de marzo que la liberación involuntaria de Buggs (26) del Centro Correccional Otis Bantum en Rikers fue el resultado de un error administrativo.

Más insólito aún, unos días después de ese incidente otro preso acusado de homicidio también fue liberado por “error” de la cárcel Rikers, Nikim Meekins (22), pero al poco tiempo él mismo se entregó de nuevo a las autoridades.

Buggs, en cambio, fue recapturado en El Bronx por miembros de un grupo de trabajo de fugitivos de los alguaciles estadounidenses (US Marshals) y el Departamento de Corrección de la ciudad (DOC), dijo el portavoz Peter Thorne.

Los detalles del arresto y cómo las autoridades encontraron a Buggs no fueron revelados. Está a la espera de juicio por el tiroteo fatal en 2018 de Ernest Brownlee (55) en una bodega enBrooklyn.

Fue liberado por una falla burocrática en Rikers Island a principios de marzo, cuando terminaba una sentencia de 30 días por desacato criminal que estaba cumpliendo mientras seguía detenido por el cargo del asesinato de Brownlee.

El error resultó en la suspensión sin goce de sueldo de cuatro empleados de la cárcel. “Esperamos que el rápido regreso del señor Buggs a Rikers Island brinde algún consuelo a la familia de la víctima”, comentó Thorne en un comunicado.

Tras la segunda liberación equivocada en marzo, el portavoz de los Tribunales del estado NY, Lucian Chalfen, afirmó que la confusión se abordaría desde “una perspectiva de personal y capacitación (…) Si bien esto fue un error grave, y será tratado, el Tribunal Penal de Nueva York, durante el último año, ha llevado a cabo decenas de miles de comparaciones de cargos y procedimientos de renuncia por delitos graves, con jueces, secretarios y oficiales de la corte que mantienen el sistema funcionando bajo condiciones muy difíciles”, justificó, en referencia al confinamiento por la pandemia, mientras el crimen se ha disparado en NYC.

