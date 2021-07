Cómo saber si estás con un narcisista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Recientemente me enteré que la hija de una amiga se está divorciando. Pero lo sorprendente no fue la ruptura del matrimonio, sino cómo la mujer de 31 años y sus dos hijos tuvieron que salir corriendo desde su hogar en la Florida y tomar un avión hacia Nueva York, para refugiarse en la casa de sus padres.

En su desesperación por huir del marido se embarcaron con lo que tenían puesto; dejando atrás juguetes favoritos, ropa, cosas personales y recuerdos. ¿La razón para escapar así? Según ella, él nunca le puso un dedo encima, pero la insultaba a diario, controlaba su vida y cuando enfurecía golpeaba las paredes. A los niños (de 3 y 7 años de edad) tampoco los golpeaba, pero les gritaba a tal punto que los hacía temblar.

Y después de escuchar una historia así, uno pensaría que el hombre debe estar arrepentido, sin embargo ha ocurrido lo contrario; él le dice a su esposa que es la peor y que es la culpable de todo por haberse ido de la casa. En medio de este tumulto de emociones, ella buscó ayuda sicológica y la terapeuta le dijo: “Tu esposo es un narcisista”

Ella pensaba que un narcisista era simplemente alguien que se pasaba mirándose al espejo y “echándose flores”. No sabía que el narcisismo es una enfermedad sicológica en la que quieren controlarlo todo, son egoístas, hablan como si fueran superiores a los demás, no validan la opinión de otros, son muy exigentes y demandan que se les complazcas sin reparos.

Es difícil reconocer a un narcisista porque al principio son complacientes y encantadores pero una vez logran la conquista, humillan a su pareja para crearle inseguridades y poder controlarla y el problema más grande de los narcisistas es que carecen de empatía y no pueden identificarse con el dolor de otros ni reconocer el daño que causan a los demás. Tristemente, divorciarse de un narcisista es el divorcio más difícil que existe porque alguien con un trastorno así jamás acepta que tuvo culpa en la separación y hace el proceso judicial “una tortura”. Si crees estar con un narcisista, busca información y ayuda antes de que tengas que recurrir a algo tan grave como tener que dejar todo para escapar.

