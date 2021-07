VIDEOS: Tormentas inundan Subway de Nueva York y crean “ríos y cascadas”

Las intensas lluvias en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, provocadas por la tormenta Elsa, han dejado calles inundadas en la Gran Manzana, pero sobre todo pasillos del Subway convertidos en auténticos ríos, además de escaleras como si fueran cascadas artificiales.

Varios videos publicados en Twitter e Instagram dejaron evidencia de las afectaciones en el Subway y la imposibilidad de los pasajeros para caminar con seguridad, aunque algunos se enfrentaron a las inundaciones con tal de escapar de la infraestructura y ponerse a salvo.

Un video de la estación de la Línea 1 en la calle 157, en Washington Heights sumó más de 14 millones de reproducciones en Twitter.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu

En la estación de la calle 149, de las líneas 2, 4 y 5 se pudo ver una cascada artificial generada por la gran cantidad de agua de lluvia.

En la estación 125, de la Línea A, los pasajeros tenían que utilizar paraguas en los pasillos, debido a que la lluvia alcanzó el interior de la instalación del MTA.

Otro video de la estación de la calle 157 también mostró la cantidad de agua acumulada.

En su cuenta oficial, el MTA reconoció que el personal atendía las inundaciones en las distintas estaciones, pero pidió paciencia y evitar ingresar.

“Los equipos están abordando activamente los problemas de inundaciones en nuestras estaciones”, aseguró el MTA. “Hemos reforzado las estaciones en las zonas inundadas, pero cuando las calles se inundan, el agua siempre fluirá cuesta abajo. Tenga cuidado y no ingrese a las estaciones inundadas mientras nuestros equipos trabajan para resolver esto”.

Crews are actively addressing flooding issues in our stations.

We’ve hardened stations in coastal flooding zones, but when streets above flood, water will always flow downhill. Please be safe and do not enter flooded stations while our crews work to resolve this. https://t.co/i08RxAhMe8

— NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) July 8, 2021