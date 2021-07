Emiten ‘alerta de inundaciones’ en la ciudad de Nueva York por nuevo sistema de tormentas con fuertes lluvias

La ciudad de Nueva York sufrirá otra vez este lunes de un nuevo sistema de tormentas con fuertes lluvias que provocará una caída excesiva de agua, lo que llevó a las autoridades a emitir un ‘alerta de inundaciones’ que estará en vigencia desde las 2 p.m. y hasta las 10 a.m. del martes, en anticipación a que se registre una situación similar a la ocurrida las semana pasada con escenas caóticas en las calles y en las estaciones del Subway por la acumulación de agua.

Los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) indican que las fuertes precipitaciones comenzarían entre las 3 p.m. y las 4 p.m. de este lunes, y debido a que este sistema de tormentas se moverá de manera muy lenta, se espera que provoque grandes inundaciones sobre todo en horas de la noche y la madrugada del martes.

Potential for heavy rain and flash flooding across parts of the Northeast tonight and especially Monday and Monday night, particularly poor drainage areas in the NYC metro region. Do not drive through flooded roadways as water depth and road conditions can be hard to determine. pic.twitter.com/vXMLTfzEm6

Esta nueva ronda de mal clima golpeará a la Gran Manzana exactamente cuatro días después de que la ciudad sufrió de lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en varias calles y autopistas, así con en las estaciones de metro.

El NWS pronostica que en la ciudad caerá de entre 2 a 3 pulgadas de agua, pero no descarta que puedan llegar hasta ser 4 pulgadas en algunas zonas.

Pack the umbrella! ☔️

We begin the workweek with the threat of flash flooding once again as rain and storms move through later today.

Flash Flood Watch is in effect for the entire region, with the exception of eastern Long Island.

Here's our latest briefing on what to expect: pic.twitter.com/J0uqldqUnk

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 12, 2021