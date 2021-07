Trump quería mandar a ejecutar a colaboradores de la Casa Blanca por pasar información a la prensa, dice libro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El expresidente Donald Trump dijo a varios de sus colaboradores que quería acusar de “traición” y, por ende merecían ser ejecutados, aquellos colaboradores que hubieran proporcionado información a la prensa sobre el traslado del exmandatario al búnker de la Casa Blanca en junio del 2020.

Así lo revela un nuevo libro del reportero Michael Bender, del Wall Street Journal, “Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost”, cuyo pasaje mencionado fue adelantado por CNN.

En aquel momento, el expresidente, la entonces primera dama Melania Trump y el hijo de ambos, Barron, fueron llevados al búnker subterráneo durante las protestas desatadas por el asesinato policial de George Floyd, cuando los manifestantes se reunieron afuera de la Casa Blanca.

“Trump se enfureció sobre la historia del búnker tan pronto como llegaron y les gritó que dejaran de filtrar a quienquiera que lo hubiera filtrado. Fue lo más molesto que algunos asesores habían visto al presidente”, escribe Bender.

La molestia del mandatario fue acompañada de la amenaza.

“¡Quienquiera que haya hecho eso debería ser acusado por traición!”, habría gritado Trump gritó. “¡Deberían ser ejecutados!”, se cita sobre los hechos narrados en el libro.

El reporte agrega que el entonces jefe de Gabinete, Mark Meadows, intentó tranquilizar al exmandatario.

“Trató repetidamente de calmar al presidente mientras sus ayudantes asustados evitaban el contacto visual”, escribe Bender.

Para tratar de bajar la furia del exmandatario, Meadows afirmó que ya investigaba quién o quiénes habían filtrado la información.

“Estoy en eso. Vamos a averiguar quién lo hizo”, le decía.

Sin embargo, al no obtener prontos resultados Meadows fue objeto de presiones del expresidente, quien le preguntaba repetidamente si ya había encontrado al filtrador.

En junio del 2020, CNN publicó un reporte ampliado de cómo el expresidente Trump fue enviado al búnker durante las protestas por motivos raciales, endurecidas por el asesinato de Floyd.

El libro de Bender es parte de la nueva ola de publicaciones del expresidente Trump, como dice el nuevo libro de Michael Wolff, titulado “Los últimos días de la presidencia de Trump” (“The Final Days of the Trump Presidency”).