“Dina Stars”, la youtuber que fue detenida en vivo por el Gobierno cubano tras protestas

Un amigo de la influencer cubana Dina Fernández o “Dina Star”, detenida por el régimen cubano cuando realizaba una entrevista vía internet con el programa español “Todo es mentira”, dijo desde Miami que la joven se encuentra en buen estado.

El youtuber Adriano López dijo en entrevista con Telemundo este martes que la instagramer se encuentra bien, pero que no está claro el lugar en el que está.

“Bueno, me llamaron de allá de Cuba diciéndome que Dina pudo ponerse en contacto con su madre y que estaba bien. Ella misma no sabía bien dónde estaba, no sé si por despite o porque no se lo han dicho, no lo sé. Pero, que se le escuchaba bien, se le escuchaba tranquila, dice que no estaba encerrada, no estaba con nadie en una celda, que estaba bien alimentada… Estamos preocupados por ella porque no está con nosotros, pero tenemos un alivio, pudimos hablar con ella desde la mañana que ocurrió todo”, declaró el muchacho.

López añadió que la detención de su amiga no lo sorprendió dado la situación tensa que experimenta la isla tras las protestas de este domingo.

“Realmente cuando supe que estaba detenida, no me asombré, porque yo anoche me acosté a dormir sabiendo que hoy iba a pasar eso. Lo que sí me asusté mucho, yo y todos nos desesperamos, porque no sabíamos dónde estaba, e intentamos averiguar en la comisaría. Se llamó y no decían una respuesta clara, no podíamos hablar, y ella tampoco podía llamar”, expresó López.

“En Cuba ahora mismo están pasando cosas que nunca han pasado, así que supongo que van a seguir pasando cosas que nunca han pasado. Por tanto, no tenemos como ese margen de deducir qué es lo próximo”, puntualizó.

Oficiales armados la sacaron de su casa en plena transmisión

La intervención contra Fernández se ha vuelto tema popular en redes sociales y en medios internacionales en las últimas horas dado que se realizó justo cuando la chica se encontraba en una entrevista en directo con el programa de Cuatro.

A pesar de las limitaciones al acceso a internet impuestas por el Gobierno en toda la isla, la joven logró conectarse con el programa y expresar su postura contra la Administración del Miguel Díaz-Canel.

“Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos”, estas fueron las últimas palabras de la youtuber antes de abandonar la entrevista.

El equipo del programa se puso en contacto con la policía de Zapata para preguntar sobre el estado de Dina Star.

Sin embargo, en la comisaría de La Habana les aseguraron que Dina Star nunca había estado allí. “Si le informaron eso, le informaron mal. A esta estación no ha llegado en ningún momento”.

¿Quién es Dina Fernández o “Dina Star”?

Según un recuente de Happy FM, con tan solo 25 años, la influencer se ha convertido en una de las críticas más jóvenes del Gobierno cubano.

“No existen imposibles”, es el lema que encabeza su cuenta de Instagram, en donde cuenta con casi 100,000 seguidores.

En los últimos días, antes de su detención, Dina utilizó su cuenta en Instagram para tronar contra el régimen cubano y pedir la movilización de sus compueblanos por la libertad de la isla.

“El cubano es bailador y siempre ha salido a bailar su conga. Seamos cubanos. Salgamos a bailar nuestra conga con carteles que digan ‘Cuba libre’, cosas de Cuba que nos hagan sentir orgullosos. Ellos van a matar, pero nosotros bailar”, lee una de los más recientes mensajes colgados en su cuenta.

En un video de las protestas del domingo, se le ve caminando por La Habana mientras denuncia que las fuerzas oficiales los atacaron con palos e intentaron distraerlos a pesar de que se estaban manifestando pacíficamente.

En videos previos, antes de la más reciente crisis, se le ve a Dina bailando, en algunas grabaciones, la acompañan amigas.

DinaStars además es conocida en su país por su faceta como actriz en la serie “10Lxs”, a través de YouTube.

El 5 de julio, la cubana reveló en sus redes que tenía novio con un video en el que aparece besando a su pareja.