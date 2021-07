Senador Schumer impulsa ley para legalizar la marihuana en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque casi una veintena de estados tienen alguna legislación que permite el uso legal de la marihuana, ya sea para uso medicinal, recreativo o ambas, no existe una norma federal que avale el consumo de esa droga considerada blanda.

Ahora, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), dio a conocer este miércoles un proyecto de ley para legalizar la marihuana, un primer paso que se espera abra un debate nada sencillo en el Congreso.

La iniciativa está respaldada por los senadores Cory Booker (Nueva Jersey) y Ron Wyden (Oregon), donde se propone eliminar las sanciones federales sobre el uso de cannabis (el nombre científico de la droga), así como eliminar los antecedentes penales federales no violentos relacionados con su venta y consumo, pero dando posibilidad a los estados a que delinean sus propias normas.

Una ventaja del proyecto de ley es que busca eliminar las sanciones federales sobre la marihuana, pero permitiría a los estados prohibir incluso la posesión de esa droga y controlar la producción y distribución.

También se contemplan fondos para atender los problemas derivados por el consumo de la droga, como la irresponsabilidad de manejar autos y su impacto en accidentes, así como delitos violentos directamente relacionados al consumo.

El proyecto retoma parte de la ley aprobada por la Cámara de Representantes en 2020, la cual contempla eliminar la marihuana del sistema federal de programación de drogas y eliminaría las sanciones penales.

La propuesta conocida como MORE (The Marijuana Opportunity, Reinvestment, and Expungement Act) sugiere también eliminar los registros de personas con condenas federales previas por marihuana, además de imponer un impuesto sobre los productos de marihuana cuyos fondos serían destinados a apoyar a grupos que enfrentan problemas con las drogas.

Un reciente estudio de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) revela que las comunidades latinas y afroamericans son las más afectadas por los arrestos por el uso de marihuana.

El reporte “A Tale of Two Countries: Racially Targeted Arrests in the Era of Marijuana Reform” (“La historia de dos países: arrestos por objetivos raciales en la era de la reforma de la marihuana”) muestra las disparidades de 2010 a 2018, tanto a nivel de condados, como estatal y nacional.

“Más de seis millones de arrestos ocurrieron entre 2010 y 2018, y las personas negras todavía tienen más probabilidades de ser arrestadas por posesión de marihuana que las personas blancas en todos los estados, incluidos aquellos que han legalizado la marihuana”, advierte el reporte.

Una encuesta del Pew Research Center indica que ha aumentado el porcentaje de adultos estadounidenses (91%) que considera que la marihuana debería ser legal para uso médico, mientras que el 60% cree que debe ser de uso recreativo. El 8% rechaza cualquier tipo de uso de cannabis.

Schumer y sus aliados tienen un largo camino, ya que el presidente Joe Biden respalda despenalizar el uso de esa droga, pero cuando era senadora, la ahora vicepresidenta Kamala Harris apoyaba la Ley MORE, por lo que la situación para los demócratas podría cambiar con el mandatario.

La propuesta del senador neoyorquino se suma a la fila de otras prioridades legislativas, como el paquete económico, la reforma migratoria y la ley de votación.