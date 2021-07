Retiran sonajas de Winnie Pooh por peligro de asfixia para los bebés

¡Atención padres de familia! Revisa los juguetes de tus hijos, sobre todo si tienes bebé en casa, pues quizá tengas este artículo y no te has enterado que ha sido retirado del mercado al ser considerado un inminente peligro para los más pequeños.

Recientemente, a través de un comunicado, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) informó que se tomó la decisión de retirar del mercado unas sonajas del personaje de Disney Winnie Pooh, luego de que expertos consideraban que estas representaban un riesgo de asfixia en bebés recién nacidos e incluso en aquellos mayores de 3 meses, edad recomendada por la marca fabricante Walgreens.

#Recall: @Walgreens Disney Baby Winnie the Pooh Rattle Sets. The feet on the Winnie the Pooh rattle can detach, posing a choking hazard to young children. Get a full refund. CONTACT: 800-925-4733, https://t.co/q5QcvWUKZo. Full recall notice: https://t.co/E5RktS3Kxa pic.twitter.com/9ka4z9o894

— US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) July 15, 2021