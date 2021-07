“Odio a latinos y homosexuales”: hispano con más de 90 arrestos detenido por ataque violento en Queens

Ramón Castro, un hombre sin hogar con más de 90 arrestos, fue detenido de nuevo y acusado de un ataque de odio racial en Queens (NYC), dijo la policía.

Castro (55) había sido liberado después de dos robos en junio gracias a las leyes de reforma de fianzas, pero terminó arrestado nuevamente el jueves por un supuesto ataque de prejuicio cometido la madrugada el 6 de julio contra un hombre de 34 años en 37-55 77th St, Jackson Heights.

Durante su último presunto delito, Castro se había peleado con su víctima ese día alrededor de las 3:10 a.m. y en un momento gritó: “¡Odio a los latinos y a los mari…!”, según policías y fiscales.

Luego atacó a la víctima en la cara con una estaca de madera, cortándole la mejilla. El herido no identificado fue llevada al Elmhurst Hospital Center, donde requirió ocho puntos de sutura en la parte exterior del rostro y ocho en el interior.

Cuando la policía entrevistó a Castro, dijo: “Los homosexuales están bien, pero no cuando eres un adulto”, según la denuncia penal. Fue acusado de agresión, acoso amenazador y agravado, todos como delitos de odio.

Fue retenido con una fianza de $250,003 dólares, según muestran los registros de correcciones de la ciudad. La policía dijo que había sido arrestado más de 90 veces en el pasado, incluso tan pronto como a fines de junio, cuando presuntamente robó un cajero automático ATM y un bar dentro de un club nocturno, detalló New York Post.

Un representante de la Oficina del Fiscal del Distrito de Queens dijo que Castro fue liberado sin fianza por esos cargos de junio. Una fuente familiarizada dijo que la medida fue gracias a las polémicas leyes de reforma penal de Nueva York que impedían que el juez exigiera la fianza.

