Un muerto al estrellarse lujoso Maserati contra una viga del Metro de Nueva York, casi partiendo el vehículo por la mitad

FATAL ACCIDENT: The driver of a Maserati lost control of his vehicle Friday evening and struck a pillar before the car burst into flames. #CrownHeights #Brooklyn https://t.co/9cDKZyQclX

Un aparatoso accidente vial causó la muerte instantánea del conductor de un Maserati que se estrelló esta madrugada contra un pilar del Metro en Brooklyn (NYC), casi partiendo el vehículo de lujo por la mitad.

Otro ocupante del auto fue rescatado en estado crítico después de que el Maserati saltó la acera y se estrelló contra las vías elevadas del Metro, cerca de las avenidas Atlantic y Rochester, dijo la policía de Nueva York. No están claras las razones del choque, pero se estima que hubo exceso de velocidad.

Imágenes dramáticas en la escena muestran el vehículo dañado y ennegrecido, cortado casi por completo en dos, con la parte delantera destrozada y las llamas saliendo del centro después del accidente sucedido a las 3:22 a.m. de hoy.

Los bomberos rociaron con agua el automóvil mutilado, generando nubes de vapor, detalló New York Post. El conductor, un hombre de 35 años que aún no ha sido identificado públicamente, murió en la escena; y su pasajero fue trasladado al Hospital Brookdale en estado crítico, dijo el detective Hubert Reyes.

En los últimos meses, las calles y aceras de NYC se han vuelto un terreno de exceso de velocidad e imprudencia, según las estadísticas de un informe del Manhattan Institute.

Una reciente encuesta del grupo activista “Transportation Alternatives” encontró que casi tres cuartas partes (70%) de los votantes registrados en NYC estaban a favor de reducir los límites de velocidad en las calles residenciales, hasta a 20 mph. Otro estudio que observó a 1,600 conductores en abril y mayo, registró que 94% de los conductores en Staten Island iba a exceso de velocidad, 73% en Queens, 52% en El Bronx, 46% en Brooklyn y 30% en Manhattan.

En mayo se anunció que los límites de velocidad serían disminuidos en 10 calles en los cinco condados de NYC en un intento de las muertes viales en aumento, dijo el alcalde Bill De Blasio, cuyo plan “Vision Zero” (Visión Cero) de seguridad vial ha sido largamente cuestionado por años.

One man killed, another man clinging to life when Maserati they were in flipped, split in half and caught fire during horrific crash at Brooklyn intersection

The car jumped a curb and hit a concrete median and pole before flipping and splitting in two.https://t.co/QamopPKxiS

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 17, 2021