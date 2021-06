Turista anciana y dos menores arrollados: mayoría de conductores violan los límites de velocidad en Nueva York

Una turista de Los Ángeles de 65 años y dos menores de edad resultaron gravemente heridos anoche al ser arrollados en varios puntos de NYC, donde la mayoría de los conductores de diferentes tipos de vehículos están violando las normas de tránsito, según un informe.

Una nueva encuesta del grupo activista “Transportation Alternatives” encontró que casi tres cuartas partes (70%) de los votantes registrados en NYC estaban a favor de reducir los límites de velocidad en las calles residenciales, hasta a 20 mph. Otro estudio que observó a 1,600 conductores en abril y mayo, registró que 94% de los conductores en Staten Island iba a exceso de velocidad, 73% en Queens, 52% en El Bronx, 46% en Brooklyn y 30% en Manhattan.

“Desafortunadamente, las estadísticas muestran que es cada vez más peligroso ser peatón o ciclista en las calles de la ciudad de Nueva York”, afirmó recientemente el senador estatal Demócrata y candidato a presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman.

Pero los autos no son la única amenaza: la turista herida anoche sufrió un traumatismo craneoencefálico severo después de ser atropellada por una scooter en el Upper West Side de Manhattan. Cuando cruzaba West 64th St en Amsterdam Avenue alrededor de las 7:30 p.m., un hombre en una motoneta negra y roja se estrelló contra ella y luego huyó de la escena, dijo la policía.

La mujer estaba en el paso de peatones y tenía el derecho a cruzar, según las fuentes. Fue llevada al Hospital St. Luke, donde figuraba como gravemente herida. La policía está buscando al sospechoso del atropello y fuga.

Más tarde, en Forest Hills (Queens), un niño de 10 años estaba cruzando solo el paso de peatones en la calle 110 en Jewel Avenue cuando fue atropellado por un Honda CRV poco antes de las 9:30 p.m., dijo la policía.

El conductor, un hombre de 20 años, permaneció en el lugar. El menor fue llevado al hospital Columbia Presbyterian con un traumatismo craneoencefálico severo, en estado crítico.

Media hora después, también en Queens, un joven de 16 años en bicicleta fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en College Point Avenue. El sospechoso huyó por la calle 15 en un Nissan azul con el parabrisas roto y está siendo buscado por los detectives. El adolescente fue hospitalizado con una herida grave en la cabeza, dijeron las autoridades, reportó New York Post.

Los accidentes de tráfico en toda la ciudad han matado a más personas en los últimos 12 meses que durante cualquier período similar en los últimos siete años, destacó Fox News.

El senador Hoylman copatrocina un proyecto de ley conocido como “Ley Sammy”, que lleva el nombre de un niño de 12 años asesinado por un conductor en 2013, y que le daría a la ciudad el poder de establecer sus propios límites de velocidad, una autoridad que ahora tiene el estado. “Nueva York necesita un gobierno autónomo sobre sus propias leyes de tránsito”, dijo.

“Necesitamos que todos en Albany (capital del estado) comprendan que ésta es su responsabilidad”, dijo el alcalde Bill de Blasio la semana pasada en una vigilia por Matthew Jensen, maestro de la ciudad asesinado la noche de su cumpleaños 58 por un conductor que también se dio a la fuga.

La Ley de Sammy representa sólo un proyecto de un paquete de “Ley de Seguridad y Derechos de las Víctimas de Accidentes” que además reduciría el límite legal de alcohol en sangre, requeriría que los conductores se mantuvieran a tres pies de los ciclistas y permitiría que las cámaras de velocidad impongan los límites todo el tiempo en lugar de sólo los días laborables antes de las 10 p.m.

El reciente aumento en las muertes por accidentes de tránsito no es exclusivo de la ciudad. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras descubrió que las muertes por accidentes de tránsito en todo el país aumentaron 7% el año pasado.

El mes pasado se anunció que los límites de velocidad serían disminuidos en 10 calles en los cinco condados de NYC en un intento de prevenir las muertes de peatones que ya habían aumentado 58% este año, dijo el alcalde De Blasio, cuyo plan “Vision Zero” (Visión Cero) de seguridad vial ha sido largamente cuestionado por años.

Adicionalmente, desde la pandemia hay más pedalistas –repartidores y paseantes- en las calles, y no todos son legales. El alquiler y compra de motos y bicicletas lleva rato experimentando un auge en la ciudad, y muchos de sus usuarios irrespetan los semáforos y el sentido de las vías y, además, han tomado las aceras, amenazando aún más a los transeúntes.

NYPD está probando una nueva táctica para tomar medidas enérgicas contra las motos de cross y vehículos todo terreno (ATVs) ilegales en la ciudad, ofreciendo $100 dólares por información que conduzca a su incautación.

No more Transportation Committee hearings in Albany before session ends.

But we're NOT giving up on these bills.

All eyes now on Chair @BillMagnarelli of Syracuse to advance Sammy's Law so NYC can slow down our streets. #VisionZero #SafeStreetsNowNYhttps://t.co/vsdRI3fWeu

— Transportation Alternatives (@TransAlt) June 4, 2021