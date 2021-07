Video: matan a un joven a quemarropa mientras paseaba en una Citi Bike en Nueva York

Un video perturbador captó el homicidio de Simeon Pierrot, un joven de 21 años, baleado quemarropa mientras se desplazaba en una Citi Bike en Brooklyn (NYC).

El crimen sucedió a plena luz del día alrededor de las 2:30 p.m. del miércoles cerca de Clarkson Avenue y East 53rd Street. El video de vigilancia muestra a un pistolero joven parado en la acera cuando la víctima aparece en una Citi Bike. Luego el sospechoso saca una pistola de una bolsa a través de su pecho, apunta a la víctima y aprieta el gatillo.

La policía dijo que la víctima recibió varios disparos en el torso y el brazo izquierdo. Fue llevado al Kings County Hospital, donde lo declararon muerto, reportó CBS2 News.

La ola de violencia armada e impunidad que vive la ciudad llevó al gobernador Andrew Cuomo a declarar un estado de emergencia y al virtual próximo alcalde Eric Adams a visitar la Casa Blanca en procura de ayuda.

No se han realizado arrestos sobre el caso de la Citi Bike. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for Homicide: On Wednesday July 14, 2021 at approximately 2:20 P.M.., on the C/O Clarkson Ave. and East 53rd St. @nypd67pct a unknown individual shot a 21 year old male multiple times causing his death. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/Uwl9ZqLs69

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 16, 2021