Venganzas y guerra pandillera tienen a Nueva York en jaque: hombre y adolescentes mueren baleados

Varios homicidios con armas de fuego los últimos días en Nueva York parecen estar vinculados con venganzas, en medio de la ola de violencia que vive la ciudad y que llevó al gobernador Andrew Cuomo a declarar un estado de emergencia y al virtual nuevo alcalde Eric Adams a visitar la Casa Blanca en procura de ayuda.

Un joven de 24 años murió tras recibir varios disparos dentro de un automóvil estacionado en Queens alrededor de las 8:15 p.m. el domingo. Fue alcanzado por múltiples balas mientras estaba sentado dentro de un Nissan Maxima en la esquina de 200th Street y 111th Avenue, según la policía.

El hombre no identificado fue llevado al Jamaica Hospital y declarado muerto. No se realizaron arrestos hasta ayer y la policía no proporcionó más información sobre el tiroteo.

Previamente, la noche del miércoles, el adolescente Tyquill Daugherty (19) recibió un disparo mortal en la cabeza frente a su vivienda en Crotona (El Bronx).

Una “gran guerra de pandillas” entre jóvenes en El Bronx que no temen a la ley ha dejado a un niño de 13 años y a dos adolescentes muertos en los últimos días, comentaron fuentes policiales al New York Post.

“No podemos mantenerlos en [la cárcel], y se persiguen” entre ellos, dijo una fuente anónima policial de alto rango, refiriéndose a los menores sospechosos que terminan de nuevo en las calles después de ser enviados a un tribunal de familia, en lugar de ser procesados como adultos. Un fiscal de la ciudad agregó: “No van a la cárcel, por eso hacen robos, se pelean y portan armas”.

El aumento desenfrenado de la violencia de las pandillas ha provocado insomnio en el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea. “Tuvimos una mala racha en El Bronx que involucró violencia de pandillas y niños pequeños… Esto es lo que me mantiene despierto. Me mantuvo despierto anoche”, afirmó.

La muerte de Daugherty relacionada con las pandillas fue seguida el domingo por el tiroteo fatal en represalia contra la de Jaryan “Jay Ripp” Elliot, un presunto miembro de la banda “Crips” de sólo 13 años de edad, que ya tenía ocho arrestos en su haber, incluso por robo y asalto.

Elliot, quien acababa de graduarse de la escuela intermedia, estaba en el lugar cuando mataron a Daugherty, aunque no se cree que haya apretado el gatillo, dijeron las fuentes.

Aproximadamente ocho horas después del asesinato de Elliot, se tomó venganza por su muerte contra Ramón Gil Medrano, hispano de 16 años, quien fue asesinado a tiros por dos hombres en patinetas scooters a poco más de una milla de distancia en Mount Hope.

Gil Medrano, quien estaba afiliado a la pandilla “800 YGz” (Young Gunnaz), había estado en el lugar del asesinato del niño de 13 años, aunque no está claro si fue él quien lo cometió, dijeron las fuentes.

“No sorprende que haya habido represalias por la muerte de Elliot porque estaba loco y era admirado por todos los miembros de la pandilla, un Baby Face moderno”, dijo una fuente refiriéndose al notorio gángster de la década de 1930 Lester Gillis Nelson, famoso por su rostro infantil.

“La gente en las redes sociales [estaba] jurando venganza por su asesinato”, dijo la fuente sobre Elliot. Un policía del condado afirmó que “Todos caminan con un arma porque tienen más miedo que les disparen de que los arresten”.

La semana pasada Ramón Paulino (24), miembro de la pandilla dominicana “Trinitarios”, fue sentenciado a 87 meses de prisión por apuñalar a un niño de 14 años a plena luz en la autopista “Bronx River Parkway” en 2018, dos días antes de que muriese en un ataque pandillero similar el quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, homicidio que terminó siendo el más atroz ese año en NYC.

