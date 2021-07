Dos adolescentes atrapados por presumir haber matado a pandillero hispano: sangrienta cadena de venganzas en Nueva York

Dos adolescentes fueron arrestados por disparar fatalmente al pandillero hispano Ramón Gil Medrano (16) en supuesta venganza por matar a un niño, en medio de la “guerra territorial” entre grupos de menores armados que se vive en El Bronx (NYC).

Alec McFarlane (15) y Mehki Williams (19) fueron ubicados por NYPD después de jactarse en las redes sociales sobre el asesinato de Gil Medrano desde una patineta. La policía todavía está buscando a otros dos adolescentes sospechosos de 16 y 19 años, que estaban en una segunda scooter y supuestamente también abrieron fuego contra el hispano el 11 de julio.

Según la policía, Gil Medrano fue asesinado en Mount Hope en represalia por el homicidio de un niño de 13 años, pandillero rival, sucedido apenas unas horas antes: Jaryan “Jay Ripp” Elliot, un presunto miembro de la banda “Crips” que ya tenía ocho arrestos en su haber, incluso por robo y asalto. A su vez, Elliot habría sido abatido por el asesinato de un joven de 19 años, cinco días antes.

Gil Medrano era miembro de la banda 800 YGz o “Young Gunnaz”. Según una fuente policial, los adolescentes “Se jactan de ello en las redes sociales… Por eso los atraparon”.

McFarlane, fue arrestado en Queens poco antes de las 6:30 a.m. del sábado y acusado de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma. Un video de vigilancia lo muestra como un pistolero contra Gil Medrano. Menos de dos horas después, la policía arrestó a Williams en El Bronx y lo acusó de ser cómplice en el homicidio, bajo cargos de asesinato, asalto pandillero, conspiración, peligro imprudente y posesión criminal de un arma, dijo la policía.

Williams tiene dos arrestos anteriores, incluido uno por arma de fuego a principios de este mes; y McFarlane tuvo un arresto por arma en enero y un cargo por marihuana que data de agosto de 2019, ambos casos sellados, dijeron las fuentes.

Según una declaración jurada de la corte de El Bronx, Williams conducía la patineta scooter en la que McFarlane viajaba armado detrás de él en East 178th Street poco antes de la medianoche del 11 de julio. Gil Medrano estaba saliendo de un taxi cuando le dispararon. Posteriormente, la policía encontró cinco casquillos de bala de 0,9 mm en el lugar, detalló New York Post.

El aumento desenfrenado de la violencia de las pandillas ha provocado insomnio en el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, afirmó él la semana pasada.

Nueva York “Realmente se ha convertido en un lugar donde la anarquía es la norma. Y eso es simplemente inaceptable”, dijo ayer Eric Adams, favorito para ser el próximo alcalde de la ciudad. Además pidió revisar la polémica reforma penal y frenar tráfico de armas.

Two teens killed on one day. 16yo Ramon Gil Medrano and 13yo Jaryan Elliot. Both died in the Bronx. Jaryan’s loved ones set up a memorial outside his building. An update on the search for their killers at 5pm @NBCNewYork pic.twitter.com/3LTrBhEzS6

— Erica Byfield (@EricaByfield4NY) July 12, 2021