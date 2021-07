Pese a negarlo, gobernador Cuomo de Nueva York paga con dinero de campaña su defensa sobre acoso sexual a mujeres

A pesar de negarlo públicamente el mes pasado, el atribulado gobernador de Nueva York desde 2011, Andrew Cuomo, usó efectivo de donaciones a sus campañas electorales para pagar casi $285,000 dólares en dos meses en facturas de la abogada que lo defiende de las acusaciones de acoso sexual a mujeres, según documentos presentados el viernes.

Aunque Cuomo dijo a los periodistas el 2 de junio que no estaba gastando donaciones políticas en sus honorarios legales “en este momento”, su campaña pagó ese mismo día $173,098 dólares a su abogada Rita Glavin, ex funcionaria del Departamento de Justicia de EE.UU., según un documento oficial consignado ante la Junta de Elecciones (BOE) del estado.

La campaña “Andrew Cuomo para Nueva York” había pagado anteriormente al bufete de Glavin $111,774 dólares el 3 de mayo, según el informe, indicando que el gasto fue para “servicios profesionales”.

La ley de Nueva York permite a los políticos gastar fondos de campaña en honorarios legales, y tanto el ex presidente de la Asamblea Sheldon Silver (D-Manhattan) como el ex líder de la mayoría del Senado Dean Skelos (R-Long Island) lo hicieron antes de ser condenados por esquemas de corrupción no relacionados.

Cuomo contrató a Glavin a medida que aumentaba el escándalo de denuncias de acoso sexual en su contra, y ella habló en su defensa cuando The New York Times informó el 19 de marzo que una asistente lo había acusado de seducirla con los ojos y hacer comentarios sugestivos a ella y una colega, recordó New York Post.

Cuomo además enfrenta dos otras investigaciones: la muerte masiva de ancianos por coronavirus que ha sido vinculada a una orden ejecutiva suya, y el supuesto uso de personal de la gobernación para publicar un polémico libro auto alabándose por su gestión en la pandemia.

Durante la conferencia de prensa del 2 de junio que siguió a la revelación de que Cuomo vendió ese polémico libro de sus memorias del coronavirus por $5,1 millones de dólares, el demócrata defendió su decisión de que los contribuyentes paguen sus facturas legales en relación con las investigaciones separadas sobre su manejo de los hogares de ancianos en medio de la pandemia.

“El estado, la forma en que funciona es que la Cámara Ejecutiva ha contratado al abogado y eso es un gasto del estado”, dijo durante una conferencia de prensa en el Javits Center de Manhattan. “Ese ha sido [el caso] en todas las investigaciones. Así que ahí es donde estamos ahora “.

Pero cuando se le preguntó si estaba pagando a otros abogados de su propio bolsillo o con efectivo de la campaña en los casos adicionales, Cuomo respondió: “No en este momento”.

El demócrata Cuomo, quien no ha cancelado su aspiración de ser reelecto en 2022, ha sido acusado por varias empleadas de supuestos toques inapropiados y comentarios ofensivos. Su ex asesora Lindsey Boylan, cuyas denuncias llevaron a otras mujeres a presentar sus propias acusaciones contra el gobernador, volvió a tuitear el viernes el relato de un periodista sobre las preguntas y respuestas del 2 de junio.

Boylan ha dicho que Cuomo la hostigó durante su empleo y que una vez le sugirió un juego de “strip póquer” a bordo de su jet de propiedad estatal. Otra ex asistente, Charlotte Bennett, dijo que el gobernador una vez le preguntó si había tenido relaciones sexuales con hombres mayores.

