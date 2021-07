Tiroteo en Queens a plena luz del día: adolescente herido en la pierna corre para salvar su vida

“Nueva York es una ciudad sin ley”, dijo el candidato a Alcalde, Eric Adams, y estas imágenes parecen corroborarlo.

Un video de una cámara de seguridad mostró el momento en que un adolescente trata de escapar desesperadamente para salvar su vida, mientras un pistolero lo hiere en la pierna en una calle de Queens a plena luz del día.

WANTED for An Assault: On Sunday July 18, 2021 at approx.. 2:20 P.M., in front of 110-54 Merrick Ave. @nypd113pct a unknown individual shot a 16 year old male in leg causing serious physical injury. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/EQ6SY74OTW

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 20, 2021