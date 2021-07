Un policía salvó la vida de un hombre apuñalado en Harlem con una bolsa de papas fritas y cinta adhesiva

La ola de violencia que azota a la ciudad de Nueva York ha dejado escenas de terror, pero también postales heroicas, como este policía que salvó la vida de un hombre con una inesperada medida.

Un video difundido por el Departamento de Policía de Nueva York muestra el momento en que el oficial utilizó una bolsa de papas fritas vacía y cinta adhesiva para atender a un sujeto de 29 años herido por arma punzocortante en Harlem.

La cámara corporal del oficial de policía, Ronald Kennedy, muestra la acción, que parece salida de una película de ficción.

This is just one example of the heroic work that your NYPD officers do every day. @NYPDShea @NYPDChiefPatrol @NYPDnews @NYPD28Pct pic.twitter.com/DAcF5e2i67

— Chief Rodney Harrison (@NYPDChiefOfDept) July 16, 2021