Twitter suspende a republicana Marjorie Taylor Greene, seguidora de Trump, por mentiras sobre coronavirus

No es la primera que difunde información errónea sobre la pandemia de COVID-19, pero la representante republicana Marjorie Taylor Greene (Georgia) ahora sí se llevó un castigo de Twitter, debido a la violación de sus reglas.

La cuenta de Taylor Green, quien es fiel segudidora del expresidente Donald Trump y sus teorías de conspiración, fue suspendida durante 12 horas.

Un portavoz de Twitter dijo que la republicana enfrenta la sanción por dos tuits publicados el mismo lunes en los que afirmó, sin fundamento, que COVID-19 “no era peligroso” para las personas que no son obesas o que son menores de 65 años.

Incluso la republicana dijo que al terminar con la obesidad se terminaría con la amenaza de complicaciones de coronavirus, algo que no tiene fundamento científico.

The controversial #COVID19 vaccines should not be forced on our military for a virus that is not dangerous for non-obese people and those under 65.

With 6,000 vax related deaths and many concerning side effects reported, the vax should be a choice not a mandate for everyone. https://t.co/JhYg3acrrK

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) July 19, 2021