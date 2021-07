USCIS facilita a estudiantes con visa de turista el trámite de visa F-1

Hay viajero a Estados Unidos que deciden enrolarse en algún programa educativo durante su visita y aunque pudieran tramitar la visa F-1, obtener ese permiso resultaba costoso y con posibilidades limitadas de que fuera aprobado antes de que el no-ciudadano tuviera que dejar el país.

Uno de los principales problemas era la “brecha” de tiempo de estancia en en EE.UU. y la fecha en que se otorgaba el cambio de estatus.

Ahora, la oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció una nueva guía que elimina la necesidad de que las personas que solicitaron un cambio de estatus (COS, por sus siglas en inglés) a via de estudiante F-1 tengan que solicitar cambiar o extender su estatus de no-inmigrante mientras su trámite está en trámite.

“Bajo la política anterior, los solicitantes tenían que mantener su estatus por hasta 30 días antes de la fecha de inicio del programa”, dice la agencia con referencia al Formulario I-20 o Certificado de Elegibilidad de Estatus de No Inmigrante.

Ese documento se requería para solicitar extensiones de estancia o un cambio de estatus inicial, para que las personas no incurrieran en incumplimiento de estancia, es decir que hubiera una “brecha” en el tiempo mínimo requerido.

Con el cambio, USCIS evita esa “brecha” en el estatus a través del Formulario I-539 o Solicitud para Extender/Cambiar Estatus de No Inmigrante del solicitante.

“Si aprobamos una solicitud con más de 30 días de anticipación a la fecha de comienzo del programa (educativo), el estudiante debe asegurarse de que no viole su estatus F-1 durante dicho tiempo”, indica. “Un ejemplo de una violación del estatus sería trabajar, incluido el empleo en el campus, más de 30 días antes de la fecha de inicio del programa indicada en su Formulario I-20”.

El abogado Allan abogado Allan Wernick, director del programa Citizenship Now! de la Universidad de Nueva York, destacó el cambio como algo “grande”.

“Esto es grande. Bajo las reglas anteriores cambiar (la visa) B-2 de visitante a F-1 de estudiante era prácticamente imposible. ¡Son grandes noticias”, expresó.

